Huvudkock

Elly Thai Restaurang / Kockjobb / Vänersborg
2026-03-10


Vi är Elly Thai Restaurang som ligger på Storegårdsvägen 2, Vargön. Vi behöver anställa en huvudkock som kan laga speciella asiatiska maträtter, båda för lunchbuffe' och a la carte. Du ska även kunna göra sushi. Våra maträtter strävas alltid efter hög kvalitet och god hygien säkerställas, så därför vi vill att du har utbildat dig inom yrket och har minst 3 år erfarenhet inom ditt yrke. Du ska också kunna leda köket för att den ska fungera som det ska. Som person vill vi att du ska vara noggrant, social och ansvarig för det du gör i ditt jobb. Vi lägger stor vik på att du är noga med hygien i matten och köket för att ska uppfylla krav av svenska miljöverket.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: trangt962@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elly Thai Restaurang

Kontakt
Ägare
Trang Tran
trangt962@gmail.com
0521-727600

Jobbnummer
9789082

