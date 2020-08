Husvikarie Tegelhagens skola - Sollentuna Kommun - Barnskötarjobb i Sollentuna

Prenumerera på nya jobb hos Sollentuna Kommun

Sollentuna Kommun / Barnskötarjobb / Sollentuna2020-08-23Vi söker en husvikarie till åk 4 - 9 samt på fritidshemmet.Välkommen till oss på Tegelhagens skola!Tegelhagens skola ligger är ett naturskönt område i södra Sollentuna. På skolan går det sammanlagt cirka 675 elever i årskurs F-9. Skolan har ett utvecklat arbete med digital teknik. I januari flyttade vi in i en toppmodern ny skolbyggnad. Vi har höga förväntningar på våra elever som på olika sätt utmanas i sin kunskapsutveckling. Förutom digital kompetens, lägger vi stor vikt vid utomhuspedagogik och friluftsliv. Alla våra elever har tillgång till en egen lärplatta eller dator. Skolan arbetar aktivt för att utveckla det pedagogiska arbetet och under det senaste läsåret har hela skolan varit engagerad i ett utvecklingsarbete med syfte att öka tillgängligheten för samtliga elever.På skolan finns ett stabilt och kompetent elevhälsoteam som inkluderar tre speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator, syv, två biträdande rektorer, en skolutvecklare och rektor samt ett samarbete med Sollentuna kommuns skol- och familjeteam. Skolan är Olweuscertifierad, vilket innebär ett strukturerat och kontinuerligt förebyggande antimobbningsarbete.2020-08-23Vi söker nu en husvikarie som kan stärka arbetslagen och fritidshemmet samt kan leda planerade lektioner i flertalet ämnen i år 4 - 9. Du kommer att ansvara för elevgrupper i olika åldrar som en del i ett arbetslag och leda lektioner och klasser i år 4 - 9 på egen hand. Du kommer också att vara viss del av tiden på vårt fritidshem (åk 1-3) där du tillsammans med ordinarie personal leder verksamheten.Du är en ansvarstagande person med god relationell förmåga och lösningsfokus. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande uppdrag eller annat arbete med barn och ungdomar. Vi söker dig med goda IKT-kunskaper då vår undervisning i stort sett är helt digital.Vi erbjuderTjänsten är en visstidsanställning som omfattar 3 månader med möjlig förlängning. Tjänsten omfattar 75-100%. Vi intervjuar fortlöpande under annonseringsperioden.KontaktpersonCecilia Magnusson, biträdande rektor, mobil: 073-915 20 62, mejl: mailto: sby879@edu.sollentuna.se Med engagemang växer vi tillsammans - vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss!Varaktighet, arbetstid75% - 100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning tillIndividuell lönSista dag att ansöka är 2020-09-04Sollentuna kommun5329940