Husvärd och städare RentalHome.se

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Logistik & Distribution i Norden AB / Städarjobb / Tyresö Visa alla städarjobb i Tyresö
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logistik & Distribution i Norden AB i Tyresö
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eller i hela Sverige
Anställning på timbasis vid behov.
Kan du rycka in på kort varsel?
Gillar du människor och vill presentera en bostad för nya hyresgäster?
Är du bra på att städa?
Kan du ta totalansvar för en bostad och följa upp bokningar, kommunicera med gäster innan och efter, se till att vi får högsta betyg på olika bokningssajter och att de kommer tillbaka?
Gillar du att inreda och förbättra?
Då är detta jobbet ditt.
Skicka in din ansökan med CV, lönneanspråk, referens och gärna en bild på dig själv samt uppgift om bostadsort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: application@billebro.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592), http://www.rentalhome.se
Höglidsvägen 28 A (visa karta
)
135 50 TYRESÖ Jobbnummer
9967967