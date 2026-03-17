Husvagn- Husbils mekaniker/tekniker
2026-03-17
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
Husvagn-/Husbilstekniker / Mekaniker
Vi på Loods Fritids AB i Borlänge växer och söker nu en ny medarbetare till vår verkstad!
Hos oss arbetar du med service, felsökning, reparationer och iordningställande av husbilar och husvagnar. Rollen passar dig som har ett tekniskt intresse, gillar problemlösning och trivs med varierande arbetsuppgifter i en säsongsbetonad bransch där tempot periodvis kan vara högt.
Som husvagn-/husbilstekniker hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
Service och reparation av husbilar och husvagnar
Felsökning och tekniskt underhåll
Montering av tillbehör och utrustning
Genomgång och iordningställande av fordon inför leverans
Allmän verkstadsservice kopplad till våra fordon
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av mekaniskt, tekniskt eller praktiskt arbete
Gärna har jobbat med bil, lastbil, verkstad, fordon, el, montering eller service
Är noggrann, lösningsorienterad och ansvarstagande
Är driven, engagerad och har en god arbetsmoral
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god förmåga att prioritera och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt
Är stresstålig och trivs i en säsongsbetonad verksamhet där arbetsbelastningen kan variera över året
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av husbilar/husvagnar
Erfarenhet av fordonsel, montering eller felsökning
Verkstadsvana eller liknande tekniskt arbete
BE-körkort
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierande tjänst i en växande verksamhet där du blir en viktig del av teamet. Vi värdesätter rätt inställning, engagemang och viljan att utvecklas.
Rätt person är viktigare än att du kan allt från start - vi värdesätter engagemang, ansvarskänsla och viljan att utvecklas.
Anställningsform
Tjänsten avser heltid med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning med goda möjligheter till tillsvidareanställning för rätt person.
Arbetstid
Måndag - Fredag
För vissa tjänster kan utdrag ur belastningsregistret komma att efterfrågas som en del av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: ekonomi@loods.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lood:S Fritids AB
(org.nr 556189-3305)
Tunavägen 283-285
)
781 73 BORLÄNGE
För detta jobb krävs körkort.
Lood:s Fritids AB
9803077