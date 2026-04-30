Husqvarna AB söker mekanikkonstruktör
2026-04-30
Är du en konstruktör med brinnande teknikintresse? Hos Husqvarna får du arbeta i en innovativ miljö och bidra till att leverera produkter av högsta kvalitet.
Om rollen
Som konstruktör på Husqvarna AB får du en nyckelroll i utvecklingen av produkter - från idéstadie till färdig produkt. Du ansvarar för konstruktion av enskilda komponenter och hela system, med fokus på integration i produkten. Arbetet innebär att samla in och balansera krav från flera håll för att ta fram optimerade och konkurrenskraftiga lösningar för serieproduktion.
Du kommer att arbeta med avancerade konstruktioner och vara teknisk expert i samarbetet med andra avdelningar, tillverkningsenheter och leverantörer. Rollen är projektbaserad och innebär ett tätt samarbete inom Husqvarnas organisation, där ditt tekniska intresse och kommunikativa förmåga gör skillnad.
Om dig
För att lyckas i rollen som konstruktör ser vi att du är en målinriktad och analytisk person som trivs med att lösa komplexa tekniska problem. Du är driven och självgående, samtidigt som du har en god förmåga att samarbeta och motivera andra. Du har ett stort tekniskt intresse och en stark vilja att utvecklas inom konstruktionsområdet. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska och har lätt för att bygga relationer över avdelnings- och landsgränser. Din nyfikenhet och noggrannhet gör att du vågar ifrågasätta och hitta nya vägar framåt.
Skallkrav för tjänsten:
• Civil- eller högskoleingenjör med inriktning maskinteknik.
• Har erfarenhet av arbete i CATIA V5.
• Kommunicerar flytande på svenska och engelska
Meriterande för tjänsten:
• Arbetslivserfarenhet inom produktutveckling
• Kunskap inom förbränningsmotorer
Om Husqvarna AB
Husqvarna Group är ett internationellt bolag med anrik historia inom produktutveckling sedan 1689. Idag är de världsledande inom utomhusprodukter för grönytor inom både privat & offentlig sektor.
Husqvarna besitter en stark innovationsfilosofi och de efterlever sin företagskultur genom att fokusera på individer, hållbarhet & mångfald.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För tjänsten som konstruktör kommer du vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos Husqvarna.Publiceringsdatum2026-04-30Anställningsvillkor
Startdatum: Omgående
Omfattning: Heltid, vikariat minst 1 år
Placeringsort: Huskvarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for dette jobb er "ZR_52481_JOB".
