Husmor 80% - Åre församling
2025-10-19
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
Svenska kyrkan, Åre pastorat söker en husmor/husfar till Åre församling på 80%.
Du kommer att ingå i ett arbetslag på tio personer. Din roll kommer främst att beröra dagledigverksamheter som Måndagsmys och Torsdagsträff. Även om du ingår i församlingens arbetslag och samarbetar med dina medarbetare behöver du kunna organisera och arbeta självständigt. En del arbete kan komma att utföras på obekväm arbetstid som kvällar och helger och storhelger.
Arbetsplatsen är främst församlingshemmen i Sockenstugan Duved och St Olofsgården Åre, men också andra platser och lokaler i Åre pastorat kan förekomma.
*Leda och delta i församlingens dagledigverksamhet
*Delta i församlingens språkkafé
*Baka och förbereda fika för olika verksamheter
*Ha ett kyrkkaffe i månaden i samband med gudstjänst
*Ha budgetansvar för den egna verksamheten
*I övrigt förekommande arbetsuppgifter som fördelas av arbetsledaren
*Dela Svenska kyrkans tro och värderingar
Medlem i svenska kyrkan
B-körkort och tillgång till egen bil
Tillträde 1/1-2026 eller efter överenskommelse
Skicka din ansökan med cv och personligt brev till: are.pastorat@svenskakyrkan.se
eller Åre pastorat, Kyrkvägen 2, 837 31 Järpen, senast 14/11-2025
Märk ansökan "Husmor Åre"
För frågar kontakta:
Församlingsherde Phär Karpas 0647-618403, phar.karpas@svenskakyrkan.se
eller
Kyrkoherde Ann-Charlott Hansson Borgström 0647-611447, a-c.hborgstrom@svenskakyrkan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: are.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Husmor". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åre pastorat
(org.nr 252003-9278)
Karolinervägen 24 (visa karta
)
837 71 DUVED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åre församling Kontakt
Kyrkoherde
Ann-Charlott Hansson Borgström a-c.hborgstrom@svenskakyrkan.se 0647-611447 Jobbnummer
9563628