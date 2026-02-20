Hundskötare på hunddagis
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Stockholm
Hej!
Vi på Hundgrottan hunddagis och hundpensionat i Stockholm söker en ny medarbetare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på cirka 145 timmar per månad med start enligt överenskommelse.
Arbetet omfattar hunddagis. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att ta emot och lämna ut hundar, hantera och ansvara för hundar i grupp, rastning och aktivering, utfodring, daglig skötsel och städning av lokalerna. Samt en stor mängd direkt kundkontakt.
Du har löpande kontakt med hundägare och är en viktig del i att upprätthålla en trygg och professionell verksamhet.
Krav för tjänsten är att du har genomgått djurvårdarutbildning samt har erfarenhet från hunddagis, antingen genom anställning eller praktik.
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och trygg i hantering av hundar. Du behöver kunna arbeta självständigt och samtidigt fungera väl i ett team.
Erfarenhet av att arbeta med hundar i grupp är ett krav.
Ansökan skickas via mejl med CV och en kort presentation av dig själv.
Ser gärna att alla ansökande är kontaktbara via telefon för en första intervju.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: hundgrottan.hunddagis@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nya Hundgrottan AB
(org.nr 556797-0453)
Döbelnsgatan 93 (visa karta
)
611 73 STOCKHOLM Arbetsplats
Hundgrottan AB, Nya Kontakt
VD
Jimmy Sjölund jimmy.sjolund@hundgrottan.com 0722339101 Jobbnummer
9753472