Hunddagispersonal med erfarenhet sökes
2026-03-18
Hunter Stockholm startade sin verksamhet 1970 under namnet Hundaffären som en av Stockholms första renodlade butiker för hundägare.
2018 blev vi sveriges första Hunter Brand Store och vi kan idag erbjuda våra kunder hela sortimentet från det tyska familjeföretaget, www.hunter.de
Verksamheten består idag av butik för hund- och kattillbehör, hunddagis, hundtrim och veterinär.
Vår ambition är att erbjuda våra kunder kvalitetsprodukter kombinerat med hög nivå av kundservice och kunnande om hundar.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha gediget kunnande om hundar och/eller relevant utbildning (tex djurgymnasium, naturbruksgymnasium, eller hundskötarutbildning), alternativt godkänd hunddagisutbildning som kan verifieras.
Meriterande är om du också har erfarenhet av att sälja produkter som riktar sig till hundägare, då arbete i butiken ingår till viss del av tjänsten.
Vi är ett litet team där alla är beroende av varandra för att kunna leverera på den nivå som våra kunder förväntar sig och vi lägger mycket fokus på att samtliga anställda ska må bra och känna att man är en viktig del av verksamheten.
Som arbetsgivare jobbar vi ständigt för att förbättra villkoren för vår personal, att erbjuda en trevlig och säker arbetsplats, samt att investera i verksamheten och personalen.
Viktiga personliga egenskaper utöver att du förstår vikten av kundbemötande, är att du är punktlig, kan ta instruktioner men också ta eget ansvar när det behövs.
Samarbetet med dina kollegor och förståelse för behovet av att hjälpas åt för att alla ska må bra på arbetsplatsen, tror vi är självklarheter för dig.
Du kommer att arbeta i ett litet team där alla hjälps åt med allt det som krävs för den dagliga verksamheten.
Tjänsten är framförallt som hundskötare, men även butiksarbete ingår.
Arbetsuppgifter som ingår i tjänsten:
Hundpromenader
Aktivering och lek med hundarna mellan promenaderna
Kloklipp
Bad och fön av hundar
Butiksförsäljning
Uppackning och prismärkning av varor
Allmän städning och tömning av sopor
Tjänsten är på 80% av en heltid, dvs 32 timmar/vecka i snitt på ett 3 veckors rullande schema. Det finns goda möjligheter för mertid utöver ordinarie schema om du vill jobba mer.
Arbetstiderna varierar enligt ett veckoschema där du ibland öppnar dagiset kl 7.30 och jobbar fram till eftermiddagen, alternativt börjar under förmiddagen och jobbar fram till stängningen kl 18. Var tredje helg jobbar du i butiken lördag 10-16, utom under sommarmånaderna då butiken endast är öppen vardagar.
6 månaders provanställning tillämpas, därefter övergår anställningen till en ordinarie tillsvidareanställning.
Timlön enligt överenskommelse. Semesterdagar och semesterersättning enligt semesterlagen.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut, så vänta inte med att skicka i din ansökan om du är intresserad av att jobba hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: info@hunterstockholm.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Hundaffären Lisa Ericson AB
(org.nr 556777-5639)
Runebergsgatan 5
)
114 29 STOCKHOLM
Hunter Stockholm
Butiksansvarig
Patricia Alvarez info@hunterstockholm.se
9805840