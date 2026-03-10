Human Talent söker Däckskiftare i Boden!
Human Talent söker Däckskiftare inför den kommande däcksäsongen!
Human Talent specialiserar sig på att matcha aktiva idrottare och personer med idrottsbakgrund med arbetslivets möjligheter. Vi tror att de egenskaper som utvecklas genom idrotten - som lagarbete, disciplin, målmedvetenhet och förmågan att prestera under press - är ovärderliga i arbetslivet.
Vill du vara en del av ett engagerat team där du kan använda dina idrottsfärdigheter för att skapa framgång även utanför idrotten? Då är detta jobbet för dig! Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Inför kommande däcksäsong söker vi drivna och engagerade idrottare och personer med de goda egenskaper som kommer från en idrottslig bakgrund. Den erfarenhet du bär med dig från idrottens värld tillsammans med dina personliga egenskaper är något som vi värderar högt.
Vi söker nu dig som vill jobba som däckskiftare till kommande säsong, både deltid och heltidsarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Byta och balansera däck på personbilar och lätta lastbilar.
Kontrollera däckens skick och mönsterdjup.
Hantera och organisera däck i verkstaden.
Säkerställa att arbetet utförs effektivt och med hög kvalitet.
Bidra till en trygg och välordnad arbetsmiljö.
Arbetet är säsongsbetonat och kan periodvis innebära högt tempo. Profil
Vi söker dig som är:
Självgående, noggrann och ansvarstagande.
Van att arbeta i ett högt tempo och med fysiskt krävande arbetsuppgifter.
Bra på att samarbeta och har en positiv inställning.
Serviceinriktad och trivs med kundkontakt.
Meriterande:
Erfarenhet av däckbyte eller arbete i verkstad.
B-körkort.
Är detta något för dig?
