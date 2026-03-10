Human Factors Engineer Till Försvarsbranschen
Vår kund utvecklar framtidens försvarssystem - komplexa, högpresterande produkter där människa och maskin måste samverka sömlöst. Som Human Factors Engineer (HFE) får du nyckelrollen i att garantera att våra system är säkra, intuitiva och anpassade efter användarens faktiska förmågor.
Vad är human factors? Human factors är studiet av hur människors fysiska, kognitiva och psykologiska egenskaper samspelar med uppgifter, teknik och organisation. Målet är att designa, driva och underhålla produkter och system så att de blir säkra, effektiva och bekväma för människan som använder dem.
Rollen som Human Factors Engineer (HFE) innebär:
• Stötta projektteam med HFE expertis och fungera som huvudkontakt för HFE relaterade frågor. * Utveckla och underhålla interna designriktlinjer och standarder. * Planera, genomföra och följa upp användartester med representativa slutanvändare. * Utföra ergonomiska analyser och riskbedömningar kopplade till mänskliga faktorer. * Integrera Human Factor principer i hela produktutvecklingsprocessen, från krav till verifiering. * Analysera mänskliga förmågor och begränsningar i relation till tekniska specifikationer och operativ komplexitet. * Dokumentera resultat och rekommendationer i tydliga rapporter för både tekniska och ledningsmässiga beslutsfattare.
Rollen är placerad i Järfälla, men teamet kommer flytta till nya lokaler i Solna framöver.
Att vara konsult på Nexer Tech Talent
För denna roll kommer du att bli anställd av Nexer Tech Talent men arbeta hos vår kund, med start enligt överenskommelse. Du kommer att coachas av en konsultchef på Nexer Tech Talent. Efter framgångsrikt genomförande av konsultuppdraget är intentionen att du erbjuds en anställning hos vår kund.
Vi söker dig som har:
• Masterexamen inom Kognitionsvetenskap, Interaktionsdesign, UX design, Human Computer Interaction (HCI), eller motsvarande datavetenskapligt område. * Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet att arbeta enligt traditionella designprocesser samt anpassa och utveckla dem utefter verksamheten.
Erfarenhet av att arbeta med användarstudier, att analysera och definiera användarbehov och krav, konceptutveckling, att designa lösningar och prototyper och användartester.
Erfarenhet av att ta fram HMI design av komplexa system.
Erfarenheter av kundkontakter.
Om du har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Tech Recruiter Molly Rytter på molly.rytter@nexergroup.com
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi ser fram emot att höra från dig!
