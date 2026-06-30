Hudterapeut / Spaterapeut / Fransstylist
First Skin Company Karlskrona AB / Hälsojobb / Karlskrona Visa alla hälsojobb i Karlskrona
2026-06-30
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos First Skin Company Karlskrona AB i Karlskrona
Vi söker dig som är en Auktoriserad Hudterapeut
Eller Spaterapeut eller Frans & Brynstylist
Vi på Skin Company Karlskrona söker nu en ny kollega till vårt team. Vi erbjuder ett brett och spännande arbetsområde inom professionell hud- och kroppsvård, och söker dig som vill växa tillsammans med oss.
Arbetstiderna är varierande på vardagarna samt helgarbete en lördag i månaden
Tjänsten är ledig från och med 1 September eller enligt överrenskommelsePubliceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsområden kommer att vara varierande och kan omfatta:
Laserbehandlingar (hårborttagning, tatueringsborttagning, Hollywood Peeling)
Frans- och brynbehandlingar
Ansiktsbehandlingar
Butiks- och receptionsarbete
Kroppsbehandlingar
Du kommer att få utbildning både internt hos oss och via våra leverantörer. Vi arbetar med både Dermalogica och Exuviance (Neostrata) och Viridi Eco i dag – Det gör ingenting om du inte arbetat med dessa innan.
Till arbetsuppgifterna hör även att hålla ordning i behandlingsrummet, hjälpas åt i de gemensamma utrymmena samt tvätta och vika handdukar.
Vi söker dig som är:
Social och serviceinriktad
Driven och nyfiken på att lära dig nya saker
Har en positiv inställning och kan arbeta självständigtAnställningsvillkor
Arbetstid: Vardagar måndag–fredag, varannan vecka förmiddag och varannan vecka eftermiddag.
Anställningsform: Provanställning på 80 % ca 140 timmar i månaden (eller enligt överenskommelse) med möjlighet till utökning och som därefter övergår i en fast tjänst.
Lön: Fast timlön.
Tillträde: Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig.
OBS! Tänk på att din ansökan ska vara komplett med CV och personligt brev samt 2 referenser (om möjligt)
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: info@skincompany.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare First Skin Company Karlskrona AB
(org.nr 559320-0354)
Ronnebygatan 9 B (visa karta
)
371 32 KARLSKRONA Kontakt
Evelina Viridien evelina@skincompany.se 0735986241 Jobbnummer
9986044