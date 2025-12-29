Hudterapeut sökes med massageerfarenhet
Stockholmeliteclinic Kungenskurva AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2025-12-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholmeliteclinic Kungenskurva AB i Stockholm
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Hej,
Härmed ansöker vi en ny kollega i vårt glada team.
Vi är en etablerad skönhetsklinik med behandlingar från topp till tå.
Allt från LPG kroppsbehandling ansiktsbehandlingar,naglar fransar till massage kosmetisk tatuering m.m
Vår fina kollega ska gå på mammaledighet mars/april 2026.
Vi söker nu en trevlig glad ambitiös kollega som kan börja extra i februari för att mars börja jobba 80-100%.
Vi söker dig som har erfarenhet av olika massage tekniker och Lpg utbildning.
Har du inte LPG Utbildning så finns möjlighet att gå i våren 2026.
Vi söker dig som är flexibel anpassningsbar glad lätt för att lära dig trevlig och ger verkligen det lilla extra till kunden.
Vi söker först och främst dig med helst erfarenhet i branschen .
Varmt välkommen med din ansökan.
Ser fram emot att träffa dig på en personlig intervju.
Med vänlig hälsning Eda Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
E-post: info@stockholmeliteclinic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholmeliteclinic Kungenskurva AB
(org.nr 559157-2861)
Götalandsvägen 228B (visa karta
)
125 45 ÄLVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm elite Clinic Jobbnummer
9665584