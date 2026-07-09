Hudterapeut
Kunskapsporten Ängelholm AB / Hälsojobb / Ängelholm Visa alla hälsojobb i Ängelholm
2026-07-09
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kunskapsporten Ängelholm AB i Ängelholm
Hudterapeut sökes till Nordic Hamam – Vill du göra skillnad, en behandling i taget?
Brinner du för hudvård, resultat och personliga kundmöten? Vill du arbeta på en plats där kvalitet, omtanke och utveckling står i centrum? Då kan du vara den vi söker.
På Nordic Hamam skapar vi mer än behandlingar – vi skapar upplevelser. Hos oss möts tradition, välbefinnande och modern hudvård i en lugn och exklusiv miljö där varje kund ska känna sig sedd, omhändertagen och lämna med synliga resultat.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Vi söker en engagerad och diplomerad hudterapeut som vill vara med och utveckla vår hudvårdsverksamhet. Du älskar ditt yrke, har ett genuint intresse för hudhälsa och drivs av att bygga långsiktiga kundrelationer.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom utbildningar och arbeta med professionella produkter och behandlingar som gör verklig skillnad för våra kunder.
Vi söker dig som
Är utbildad och diplomerad hudterapeut.
Har ett stort intresse för hudvård och resultatinriktade behandlingar.
Trivs med att bygga upp och utveckla en egen kundkrets.
Är engagerad, positiv och serviceinriktad.
Har ett öga för detaljer och vill ge varje kund en personlig upplevelse.
Tycker om att rekommendera produkter och behandlingar utifrån kundens behov.
Vill fortsätta utvecklas inom yrket genom utbildningar och nya behandlingsmetoder.
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsplats i en unik spa- och hamammiljö.
Löpande produkt- och behandlingsutbildningar.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med ett engagerat team.
Professionella produkter och behandlingar med fokus på kvalitet och resultat.
En arbetsplats där service, omtanke och kundupplevelse alltid står i fokus.
Hos Nordic Hamam tror vi att de bästa behandlingarna börjar med passion, kunskap och ett varmt bemötande. Känner du igen dig? Då ser vi fram emot att höra från dig.
Du kommer arbeta i en ny modern och fräsch miljö belägen i centrala Ängelholm mitt i grönskan och utmed Rönne å i det arkitekt ritade Vattnets Hus där fokus ligger på att skapa en upplevelse som känns nytänkande, smart, modern och därmed mycket tilltalande.
Det är ett plus om du är utbildad Hudterapeut (CIDESCO, kosmetisk tatuering, massör el massageterapeut samt andra tillkommande kompetenser är meriterande som healing, Zonterapi).
Du är inte nödvändigtvis traditionell i ditt tankesätt, utan vill utvecklas och växa tillsammans med Nordic Hamams konceptsatsning och hitta nya angreppssätt på traditionella utmaningar inom friskvård och hälsa. Vi försöker alltid tänka i nya banor och vända på alla stenar för att se om man kan göra något på ett bättre sätt. Vi ser att du bor i närheten av Ängelholm.
Du kommer erbjudas goda utvecklingsmöjligheter och breddad kompetens i en positiv och nytänkande miljö.
Tillsvidareanställning, 50-100% för rätt person.
Passar ovanstående in på Dig? Tveka då inte att skicka din ansökan omgående (CV, kort personligt brev, foto samt ungefärliga löneanspråk) via epost till:jaana.svantesson@kunskapsporten.nu
Vi ser fram emot din ansökan.
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: jaana.svantesson@kunskapsporten.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hudterapeut". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsporten Ängelholm AB
(org.nr 556869-2312)
Landshövdingevägen 9 (visa karta
)
262 52 ÄNGELHOLM Kontakt
Reception & Service Koordinator
Jaana Svantesson jaana.svantesson@kunskapsporten.nu 0104050130, 0721-689749 Jobbnummer
9998159