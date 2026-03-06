Hudterapeut
2026-03-06
Vill du arbeta i en modern estetisk klinik där kvalitet, resultat och kundupplevelse står i fokus?
Vi på Adonis Estetik söker nu en engagerad och professionell hudterapeut som vill bli en del av vårt växande team.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Som hudterapeut hos oss kommer du att arbeta med avancerade och klassiska hudbehandlingar i en professionell klinikmiljö. Du får möjlighet att utvecklas inom estetiska behandlingar och arbeta nära ett team som brinner för skönhet, hudhälsa och kundservice.Dina arbetsuppgifter
Utföra ansiktsbehandlingar och hudanalyser
Hudvårdsrådgivning och produktrekommendationer
Försäljning av hudvårdsprodukter
Konsultationer och uppföljning av kunder
Säkerställa hög hygienstandard och kundupplevelse
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kliniska hudbehandlingar (meriterande)
Är serviceinriktad, noggrann och professionell
Har ett genuint intresse för hudvård och estetik
Är social och tycker om att arbeta med människor
Kan arbeta självständigt men även i team
Vi erbjuder
Arbete i en modern estetisk klinik
Möjlighet till vidareutbildning inom estetiska behandlingar
Trevlig arbetsmiljö och ett engagerat team
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Möjlighet att växa tillsammans med klinikenSå ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till oss via e-post.
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till Adonis Estetik.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@adonissweden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adonis Estetik AB
(org.nr 559204-1577)
Evenemangsgatan 22 (visa karta
)
169 56 SOLNA Jobbnummer
9783109