HSE-Specialist till Meva Energy AB
MT Search & Recruit AB / Arbetsmiljöjobb / Göteborg Visa alla arbetsmiljöjobb i Göteborg
2025-08-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MT Search & Recruit AB i Göteborg
, Alingsås
, Borås
, Halmstad
, Karlsborg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa lokala och cirkulära energilösningar för en fossilfri tillverkningsindustri?
Meva Energy är ett svenskt cleantech-företag som har utvecklat en unik förgasningsteknologi för lokal produktion av förnybar energi. Vår innovativa process omvandlar småfraktionerade bränslen - såsom biomassa och industriella restprodukter från exempelvis möbeltillverkning - till ren energi direkt vid den lokala fabriken. Vår lösning bidrar kraftfullt till omställningen genom att ersätta fossila bränslen, möjliggöra återvinning av industriavfall och producera koldioxidnegativ biokol.
Efter att ha framgångsrikt verifierat vår teknologi vid vår första kommersiella anläggning i Sverige, och med leveransen av vår andra anläggning i Polen i full gång, går vi nu in i en spännande uppskalningsfas. För att stödja denna tillväxt söker vi en erfaren HSE-specialist som kan leda det centrala arbetet med hälsa, säkerhet och miljö - både under byggnation av nya anläggningar och i den efterföljande driftfasen.
Läs mer om Meva Energy här.
HSE Specialist - DIN ROLL:
Som HSE-specialist på Meva Energy spelar du en nyckelroll i att utveckla och driva företagets arbete inom hälsa, säkerhet och miljö - både strategiskt och operativt. Du ansvarar för att etablera en solid HSE-struktur centralt i organisationen och säkerställer att den implementeras effektivt i våra anläggningar, från byggnation till drift.
Rollen kräver att du trivs med att både skapa ett robust HSE-ledningssystem och följa upp arbetet ute i fält - där du aktivt bidrar till en säker arbetsmiljö, skyddar människors hälsa och minimerar miljöpåverkan. Du samarbetar nära såväl projekt- som produktionsorganisationerna och blir en nyckelperson i att bygga en stark, gemensam HSE-kultur i takt med att företaget växer internationellt.
Du rapporterar till Meva's HSE & Sustainability Manager och arbetar i nära dialog med interna team samt externa leverantörer och entreprenörer.Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
I en mindre organisation med höga ambitioner inom hälsa, säkerhet och miljö är det avgörande att bygga en proaktiv kultur och arbetssätt som säkerställer efterlevnad av gällande lagstiftning och regelverk. Det handlar också om att skapa förutsättningar - genom rätt kompetens, rutiner och verktyg - för att göra det enkelt att arbeta säkert och korrekt i hela verksamheten.
I rollen som HSE-specialist ansvarar du bland annat för att:
• Bevaka och tolka relevant HSE-lagstiftning och andra bindande krav
• Stötta organisationen i riskbedömningar, analyser och förebyggande säkerhetsarbete
• Säkerställa uppföljning mot HSE-mål samt intern och extern rapportering
• Bidra i tillståndsprocesser kopplade till våra anläggningar
• Fungera som intern expert och kontaktpunkt för HSE-frågor i stort
Rollen är ny inom Meva Energy, vilket innebär att du har goda möjligheter att påverka både dess utformning och hur samverkan sker med Hållbarhetschef och övriga delar av organisationen.
Kvalifikationer och erfarenhet
• Minst fem års erfarenhet i rollen som HSE-specialist eller motsvarande inom industri- eller anläggningsprojekt
• Relevant akademisk utbildning inom arbetsmiljö, miljö, kemi eller hållbarhet
• God kännedom om svensk och europeisk HSE-lagstiftning
• Flytande svenska och engelska, i både tal och skrift
Utöver detta är det klart meriterande om du har erfarenhet från processindustri, med fokus på kemikaliehantering och kemikaliesäkerhet, samt kunskap om ISO-standarder, särskilt ISO 14001 och ISO 45001. Har du även erfarenhet från byggbranschen och/eller kompetens inom BAS-P/BAS-U så är det också ett plus.
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill vara med och driva energiomställningen och som trivs i en dynamisk och föränderlig miljö - där svaren inte alltid är givna och varje medarbetares insats verkligen gör skillnad.
Du har förmågan att ta ägarskap för ditt specialistområde och driva HSE-frågorna på ett strukturerat, tydligt och pragmatiskt sätt - där regelverk efterlevs utan att arbetssätten upplevs som onödigt byråkratiska. För att lyckas i rollen behöver du vara samarbetsinriktad, analytisk och nyfiken. Du kombinerar specialistens djup med en kommunikativ förmåga att göra komplexa frågor begripliga och tillgängliga för hela organisationen. Det är också viktigt att du trivs både med strategiskt arbete vid skrivbordet och med praktisk uppföljning ute i fabrikerna
Ansökan och kontakt
I denna rekrytering samarbetar Meva Energy med Caminero och för frågor kontaktar du ansvarig konsult Stefan Kristoffersson på stefan@caminero.se
eller 0768-154540. Vi hanterar de ansökningar som kommer in löpande och planerar att påbörja intervjuer i slutet av augusti. Vi ber dig därför att ansöka så snart som möjligt. Med hänsyn till GDPR tar vi endast emot ansökningar via ansökningsknappen i annonsen.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MT Search & Recruit AB
(org.nr 559261-8010) Arbetsplats
MTRecruit AB Jobbnummer
9457583