HR-Trainee
2025-10-06
HR Trainee till Carla - scale-up bolaget som toppat listan över LinkedIn Top Start Up company flera år i rad!
Vill du vara en del av Stockholms hetaste scale-up som jobbar för en bättre miljö? Är du taggad på att iscensätta dina teoretiska HR-kunskaper i praktiken och få möjlighet att jobba med ett skillat HR-team i världsklass? Då har du kommit rätt!
Om Carla Vi på Carla vill sätta en ny standard för hur man köper (el)bil. Vårt mål är att det ska vara lika lätt och tryggt att köpa eller leasa en bil online, som allt annat man köper på nätet. Självklart ska alla bilar vara laddbara. Bolaget grundades 2020 i Stockholm och är nu i en spännande tillväxtfas och har nu möjlighet att erbjuda en praktikplats i vårt härliga People-team.
Om People-avdelningen Som trainee på Carlas People/HR-avdelning får du jobba med 3 kompetenta och engagerade kollegor:
Vår eminenta People Business Partner jobbar med HR-support för vår Operations-funktion men har också en specialistkompetens inom arbetsrätt och arbetsmiljö samt compensations & benefits
Vår utomordentliga Head of Talent Acquisition fokuserar på employer branding och rekrytering av all vår talangfulla personal men bossar även över Glue-gruppen, som ser till att vi har engagerande och roliga sociala aktiviteter.
Vår senaste stjärntillskott är vår fantastiska HR- och rekryteringskoordinator som jobbar med såväl HR- och rekrytering samt lönefrågor
Vår erfarna CHRO knyter ihop People-portföljen och är självklart med i Carlas ledningsgrupp.
Vi arbetar i Teamtailor (rekryteringssystem) och HiBob (HR-system) som är effektiva, digitala plattformar för ett modernt och effektivt HR-arbete.
Tillsammans skapar vi people-agendan och bidrar till ett framgångsrikt bolagsbyggande med skyhög medarbetarnöjdhet.
Om rollen
Eftersom Carla är en scale-up finns en unik möjlighet att få inblick i samtliga HR-områden men kommer fokusera främst på rekrytering. Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Rekrytering:
Skriva annonser
Sourca och hålla intervjuer med kandidater
Identifiera smarta sätt att jobba med rekrytering
Utmana befintliga way of working med bl.a. AI's hjälp
HR:
Stötta i frågor kopplat till arbetsmiljö och trivsel
Uppdatera flöden och personaldata i vårt HR-system
Koordinera initiativ och projekt relaterade till personal
Analysera People Data och föreslå actions
Och som med allt annat på Carla - the sky is the limit!
Om dig Vi erbjuder praktikplats till en person som är nyfiken på arbetslivet och vill omvandla sina teoretiska kunskaper i praktiken. För att trivas på Carla ska du vara ödmjuk, våga utmana, kavla upp ärmarna och älska full fart och bolagsbyggande.
Känner du dig nyfiken på att veta mer? Gå in på vår hemsida och se vad våra kollegor tycker om oss, passa sedan på att skicka in din ansökan!
Välkommen till Carla - vi ser fram emot att lära oss ifrån dig och dina perspektiv!
