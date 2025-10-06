HR-strateg | Tiohundra
2025-10-06
Vi söker en erfaren och engagerad HR-strateg för att utveckla verksamheten och stödja våra chefer i deras ledarskap.
På Tiohundra har HR-avdelningen högt förtroende och är en integrerad del av verksamheten. Vi förenas i stolthet över vår vård- och omsorgspersonal och ett starkt engagemang för att bidra till samhällsnyttan. Välkommen att bli en del av vårt kompetenta team!Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Du kommer att arbeta tillsammans med sju HR-kollegor och hantera både strategiska och operativa HR-frågor. Din huvudsakliga inriktning kommer att vara arbetsmiljö. HR-teamet samarbetar med lönespecialister, controllers och kommunikatörer för att ge optimalt stöd till bolagets chefer. Vår ambition är att alla chefer ska känna sig trygga och säkra i sitt ledarskap, baserat på vår värdegrund - delaktighet, trygghet och respekt.
Inom HR-enheten arbetar vi teambaserat och fokuserar på kompetensförsörjning, ledarutveckling, arbetsrätt och arbetsmiljö vilket gör att vi lär av varandra och utvecklar HR-uppdraget tillsammans. Tiohundra är en del av Region Stockholm och vi deltar i olika nätverk kring gemensamma frågor. Vi utgår från vårt huvudkontor på Roslagsgatan 6 i Norrtälje men besöker även regelbundet våra verksamheter runt om i hela Norrtälje kommun.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Chefsstöd i både operativa och strategiska frågor inom ett verksamhetsområde
Utbilda chefer inom arbetsmiljö
Ansvara att driva arbetet inom arbetsmiljö och likabehandling
Utveckla lång- och kortsiktiga processer och arbetssätt
Medverkan i regionens arbetsgrupper/nätverk
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder förtroendetid, viss möjlighet till distansarbete och friskvårdsbidrag på 5000 kr per år via Epassi. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Akademisk examen inom PA eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
Flerårig erfarenhet av brett HR-arbete samt av att driva arbete inom arbetsmiljö
Mycket god svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du också har erfarenhet och intresse av:
Driva projekt kopplat till HR-processer
Fackligt förhandlingsarbete
Ta fram samt utveckla och arbeta med policys, styrdokument och riktlinjer
Innovation och digitalisering
Inom HR är det avgörande att vara lyhörd och kommunikativ för att navigera mellan medarbetare och chefer. Att stötta chefer och vara strategiskt inriktad är essentiellt, där vi söker dig som har ett coachande förhållningssätt. Problemlösning baserat på HR-data, flexibilitet och specialistkunskap är också viktiga.
Som arbetsmiljöspecialist är du en kunskapsresurs för andra och sprider din expertis vidare. Din personliga mognad är en grundpelare då du är trygg, stabil och har självinsikt. Du förstår vikten av att skilja på det personliga och professionella och kan anpassa ditt förhållningssätt efter situation.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Välkommen till vårt härliga HR-team! Vi är en mångsidig grupp som förenar olika erfarenheter och bakgrunder. Här delar vi styrkor, lär av varandras utmaningar och jobbar tillsammans för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö. Med nyfikenhet och lösningsorientering i fokus, är vi alltid på jakt efter nya sätt att förbättra vårt arbete - och vi har ett lättsamt och öppet arbetsklimat.
På vårt kontor på Roslagsgatan, mitt i vackra Norrtälje skärgård, har vi nära till både busstationen, hamnen och centrum. Vi delar kontorsutrymmen med andra av Tiohundra, inklusive vår VD och delar av bolagsledningen. Här är det enkelt att pendla och du möts av en varm och välkomnande atmosfär varje dag.
Vi tror på att tänka utanför boxen och uppmuntrar både chefer och medarbetare att ta initiativ och driva förbättringar. Idéer och förslag blir verklighet genom ett strukturerat arbetssätt - hos oss är ingenting för stort eller för litet för att förbättras.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta på Tiohundra? Läs mer på vår externa sida Jobba hos oss | Vårdbolaget Tiohundra och besök gärna vår Instagram @tiohundraab.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5316". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395) Arbetsplats
Tiohundra Kontakt
Elias Holmgren, HR-chef 08-12326277 Jobbnummer
9542108