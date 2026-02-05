HR-strateg - Telge AB
2026-02-05
Välj Telge - här får du kombinera affärsmässighet med samhällsnytta och som medarbetare får du frihet under ansvar och möjlighet att påverka.
Så här säger Christina Osswald, rekryterande chef om rollen:
"Inom HR möts du av ett kompetent team med stark gemenskap och ett genuint stöd mellan kollegor. Vi delar, utbyter idéer och utvecklas tillsammans. Vårt uppdrag kombinerar affärsmässighet med samhällsnytta."
Uppdrag och kompetenskrav
Som HR-strateg blir du en del av Telges koncerngemensamma HR-funktion - ett team som arbetar nära verksamheten och tillsammans driver utvecklingen av hela koncernens HR-arbete. Du har HR-ansvar för ett eller flera av våra bolag och ingår i respektive bolags ledningsgrupp, där du är en självklar partner i både vardagliga beslut och långsiktig affärsplanering.
Rollen är bred och varierad, du arbetar både strategiskt och operativt med hela HR-området och stöttar chefer i allt från kompetensförsörjning och ledarskap till kultur, arbetsrätt och organisationsutveckling. Du bygger relationer, fångar behov och omsätter dem i lösningar som gör skillnad för både chefer och medarbetare.
Utöver ditt bolagsansvar har du ett koncernövergripande specialistuppdrag inom rekrytering och arbetsmiljö. Det innebär att du driver, utvecklar och kvalitetssäkrar dessa områden på strategisk nivå och bidrar till att skapa gemensamma arbetssätt som stärker hela Telgekoncernen.Publiceringsdatum2026-02-05Kompetenser
Det här är en roll för dig som trivs i en konsultativ funktion, som bygger förtroende genom närvaro och lyhördhet och som kan utmana på ett diplomatiskt och respektfullt sätt. Du arbetar strukturerat, har hög integritet och är trygg i din profession. Som person är du förtroendeingivande, ansvarstagande, kommunikativ och lösningsorienterad, med en naturlig förståelse för verksamhetens behov. Du känner också igen dig i våra kärnvärden: öppen, enkel, personlig och modig.
Vi söker dig som har:
• akademisk examen inom HR eller motsvarande
• flerårig erfarenhet av kvalificerat och brett HR-arbete
• erfarenhet av att utveckla arbetssätt, processer eller metoder inom HR, gärna med stöd av statistik och data i analys och beslutsfattande
• vana av att arbeta i HR-system och ser digitalisering som en naturlig del av att skapa moderna och effektiva processer
• mycket god svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta strategiskt med arbetsmiljö och/eller rekrytering
Välj Telge
Inom Telge finns alla möjligheter för dig att själv forma din framtid. Här finns det plats att växa, både i din yrkesroll och som människa. Telge är en arbetsplats med trygga anställningsvillkor. Du som anställd hos oss omfattas av kollektivavtal där viktiga saker som försäkringar och pension ingår.
Här får du mindre pussel och mer liv. Att ha balans mellan arbetslivet och den privata sfären är viktig för ett hållbart liv. Så långt det är möjligt har vi flexibla arbetstider där var och en styr över sin tid. Vi har en rad förmåner som friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling så att du kan växla in din lön mot extra tjänstepensionssparande.
Läs mer om några av våra medarbetare som valt Telge: Vi valde Telge
Mångfald inkludering och trygghet
Vi på Telge arbetar aktivt för mångfald och inkludering och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. En trygg och säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Arbetspsykologiska tester ingår i våra rekryteringsprocesser till chefs- och specialisttjänster och vi genomför återkommande, slumpmässiga drogtester bland alla våra medarbetare.
Sista ansökningsdatum
23 februari 2026
Några frågor?
Vill du veta mer om tjänsten eller har frågor om rekryteringsprocessen? Då är det rekryteringskonsult Malin Magnusson du ska kontakta, Malin.Magnusson@jeffersonwells.se
. Fackliga kontakter är vision@telge.se
för Vision, Magnus Enderin för SACO. Dessa nås på 08-550 220 00.
Är du nyfiken på att läsa mer om oss?
Läs mer om oss som arbetsgivare: Jobba hos oss
Läs mer om Telge AB Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telge (I Södertälje) AB
(org.nr 556307-6867) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Telge AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Malin Magnusson Malin.Magnusson@jeffersonwells.se 08-7362847 Jobbnummer
9724382