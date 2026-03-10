HR-specialist, vikariat
Älmhults kommun, Kommunledningsförvaltningen / Administratörsjobb / Älmhult Visa alla administratörsjobb i Älmhult
2026-03-10
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älmhults kommun, Kommunledningsförvaltningen i Älmhult
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Som HR-specialist kommer du att vara en i gänget på vår HR-avdelning. På HR-avdelningen arbetar idag HR-specialister, förhandlare, lönespecialister och systemförvaltare. Totalt är vi 12 personer som arbetar tillsammans.
Vi är en avdelning i utveckling, och med ett stort fokus på dem vi är till för. Du kommer till en grupp där vi har ett nära samarbete, är måna om varandra och har starkt fokus på vårt uppdrag och dem vi stöttar. För oss är det viktigt med teamarbete, arbetsglädje och leverans med hög kvalitet. Här blir du en del av en grupp med bred kompetens, och vi jobbar både självständigt och i nära samarbete med varandra, framför allt så har vi roligt på jobbet! På Älmhults kommun tillämpar vi ett flexibelt arbetssätt där du har möjlighet till flexibla arbetstider och visst arbete på distans.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Vi söker nu en HR-specialist för ett föräldravikariat på sex månader, som vill vara med oss på en fortsatt spännande utvecklingsresa. Hos oss på HR arbetar vi aktivt för att möta kommunens kompetensutmaningar genom bland annat omställning, digitalisering och fokus på Friskfaktorer och vi har mycket intressant framför oss även under vikariatet.
Som HR-specialist hos Älmhults kommun ingår du i vårt HR-team och arbetar både operativt och strategiskt med bredden av HR-frågor. Du är ett nära stöd till våra chefer och bidrar till att utveckla arbetssätt och driva organisationens utveckling framåt.
I rollen stödjer du några av kommunens mindre förvaltningar och deltar i deras samverkansgrupper. Du ger vägledning inom hela HR-området och har en viktig roll i att skapa struktur, trygghet och kvalitet i chefers vardag. I Älmhults kommun har vi korta beslutsvägar och en kultur där HR är en självklar och aktiv part i verksamhetsutvecklingen.
Vi erbjuder dig ett vikariat där du får arbeta brett och självständigt, med möjlighet att fördjupa dig inom områden du brinner för. Rollen innebär många kontaktytor och kräver att du bygger förtroendefulla relationer med chefer, kollegor, fackliga parter och andra samarbetspartner. Det är ett omväxlande och meningsfullt arbete ett av Sveriges viktigasteKvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom personalvetenskap eller motsvarande, och god kännedom om svensk arbetsrätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som chefsstöd inom HR, gärna i offentlig verksamhet.
Du är nyfiken, relationsskapande och kommunicerar tydligt och ödmjukt. Du trivs med förändringsarbete och vågar testa nya arbetssätt när situationen kräver det. Du utgår alltid från verksamhetens bästa och är trygg med att utmana, vägleda och stötta chefer i både vardagliga och mer komplexa HRfrågor.
Rollen kräver att du är lyhörd, lösningsorienterad och flexibel när förutsättningarna skiftar. Du arbetar obehindrat både operativt och strategiskt, och har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Bkörkort krävs då viss körning förekommer.
Vi söker en kollega som kompletterar vårt HRteam och som, precis som vi, står för professionalism, öppenhet och engagemang i allt vi gör.
ÖVRIGT
Älmhults kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering och tar inte emot personliga brev. Urvalet görs istället utifrån CV, urvalsfrågor och intervjuer kopplade till tjänstens krav.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Innan anställning måste du kunna visa att du har rätt att arbeta, i enlighet med utlänningsförordningen. Det innebär att du behöver styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom att uppvisa pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med en identitetshandling. Om du inte kan göra det måste du istället visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller på annat sätt bevisa att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311523/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults kommun
(org.nr 212000-0647) Arbetsplats
Älmhults kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Förhandlingschef
Malin Sjöstrand malin.sjostrand@almhult.se 047655370 Jobbnummer
9788079