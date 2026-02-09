HR-specialist (vikariat)
Vill du jobba som HR-specialist hos Försvarsmakten? Vi bidrar till Sveriges säkerhet och vårt uppdrag växer. Vi söker nu en HR-specialister för ett vikariat på ca 1 år som vill stödja Försvarsmaktens chefer och HR-avdelningar.
Om arbetsgivarstödsdetaljen
Arbetsgivarstödsdetaljen tillhör Arbetsgivarstrategisektionen på Högkvarteret med placering på Gärdet i Stockholm. Detaljen stödjer Försvarsmaktens chefer och HR-avdelningar med tolkning av lagar, förordningar, kollektivavtal och villkor inom arbetsrätten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som HR-specialist kommer du huvudsakligen stötta stridskrafter/försvarsgrenar, lokala HR-avdelningar och chefer direkt inom det arbetsrättsliga området. Som HR-specialist har du ett nära samarbete med andra HR Specialister, förhandlingschefen och Försvarsmaktens jurister. Din roll kan vara att agera stöd i beredningsarbeten och i utredningar gällande tillämpningen av avtal eller stötta lokalt HR på annat sätt. Andra arbetsuppgifter som kan ingå i arbetet är deltagande i interna projekt, såsom till exempel utbildningar, både digitala och fysiska, som syftar till att höja och utveckla arbetsgivarföreträdares kompetens inom avtal och villkor.
Kvalifikationer
• Militär bakgrund med aktuell och relevant erfarenhet från Försvarsmakten
• Aktuell, flerårig arbetserfarenhet inom HR/arbetsrätt med fokus på försvarsmaktens utlandsavtal och rörlighetsavtal
• Erfarenhet av att tolka och tillämpa lagar och kollektivavtal och ge konsultativt stöd inom HR/arbetsrätt
• Goda kunskaper i svenska, såväl i tal som skriftDina personliga egenskaper
För att lyckas i befattningen behöver du vara drivande, självgående, proaktiv och ansvarstagande. Du inger förtroende, skapar och bibehåller goda relationer och tar initiativ till samarbete. Det är av stor vikt att du är kommunikativ och pedagogisk. Vi söker dig som har lätt för att coacha och få med dig andra. Du uppmärksammar utvecklingsbehov och driver självständigt de projekt eller uppgifter som behövs i en verksamhet i förändring. Med ditt utåtriktade, prestigelösa sätt bidrar du till ett gott samarbete och en god stämning på avdelningen. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Vikariat under perioden slutet av mars 2026 - slutet av maj 2027.
Arbetsort: Stockholm.
Sysselsättningsgrad: 67%
Individuell lönesättning.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Kontakta Detaljchef Madeleine Warghusen på telefon 070-616 9525 mellan den 16 - 23 februari.
Fackliga företrädare
SACO - Anders Markow
SEKO - Åsa Karlsson
OFRS, Försvarsförbundet - Kjell Tetzlaff
OFRO - Roger Ericsson
Nås via Försvarsmaktens växel tel 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-23. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
