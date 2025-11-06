Hr-specialist rekrytering
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Är du en erfaren hr-specialist inom rekrytering? Vill du arbeta på en myndighet i tillväxt som bidrar till samhällets funktion och utveckling inom försvar och säkerhet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete.Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
I rollen som hr-specialist arbetar du konsultativt och nära verksamhetens chefer med rekrytering inom olika specialistområden. Du ingår i ett team på ca 15 personer som arbetar tillsammans, men driver självständigt flera rekryteringsprocesser parallellt från start till mål. Du ansvarar för att tillsammans med verksamhetens chefer driva en effektiv och kvalitativ rekryteringsprocess. Du kommer också genomföra säkerhetsintervjuer. Det finns också möjlighet att arbeta med utveckling i olika sidouppdrag. Tjänsten är placerad på kontoret i Kista, resor till våra andra kontor i Umeå, Linköping och Grindsjön förekommer.
Om enheten
Du tillhör sektionen rekrytering som ingår i HR-enheten, som består av drygt 40 personer som stöttar verksamheten i personalfrågor, rekrytering, lön och utbildning. Enhetens medarbetare är placerade i Kista, Linköping, Umeå och Grindsjön.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
En relevant akademisk utbildning, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som FOI bedömer som likvärdig.
Flera års erfarenhet av att arbeta med kompetensbaserad rekrytering i en självständig roll, där du ansvarat för hela rekryteringsprocessen.
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har mycket god förmåga att samarbeta och bygga goda relationer. Du är trygg och stabil och har en god förmåga att skapa förtroende. Du behöver också vara noggrann, självgående och flexibel, samt ha förmåga att sätta upp och hålla tidsramar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med rekrytering på myndighet.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan senast den 23/11 2025. Vi vill inte ha något personligt brev, istället ber vi dig svara så utförligt som möjligt på några frågor, samt bifoga CV.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Linda Elg, sektionschef rekrytering. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimerade kopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten.
Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag och annonsförsäljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182) Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Linda Elg +46 855503000 Jobbnummer
9592703