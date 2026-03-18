HR-specialist
Är intresserad av att arbeta brett inom HR? Vill du supportera våra medarbetare och chefer i HR-relaterade frågor? Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Supportera medarbetare och chefer i HR-relaterade frågor via telefon och genom vårt ärendehanteringssystem Service Now
Samarbeta med kollegor inom både HR Services och andra enheter inom organisationen
Bygga upp en bred och värdefull erfarenhet inom HR - perfekt för dig som vill utvecklas!
Arbeta i genomsnitt två dagar per vecka, med möjlighet att arbeta mer under några sommarveckor när bemanningen är lägre
I denna roll behöver du:
Vara flexibel och trivas i en miljö där arbetsuppgifter varierar
Ha ett lösningsorienterat arbetssätt och vilja hjälpa andra
Kommunicera tydligt i både tal och skrift, på såväl svenska som engelska
Ha erfarenhet från HR, support, service eller kommunikation
Kandidatexamen inom HR eller liknande utbildning är meriterande
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring
"Bli en del av vårt team och...
• . du får en möjlighet att arbeta brett inom HR tillsammans med positiva, hjälpsamma och engagerade kollegor. Vi stöttar varandra varje dag genom att dela vår kunskap och lever efter bankens värdeord - att vara öppen, enkel och omtänksam. Varmt välkommen med din ansökan!" Nathalie Johansson, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-04-05.
Anställningsform: Timanställning - tjänsten omfattar i genomsnitt två dagar per vecka, med möjlighet att arbeta mer under några sommarveckor när bemanningen är lägre
Placeringsort: Frösön
Rekryterande chef: Nathalie Johansson
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna. Så ansöker du
