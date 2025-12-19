HR-specialist
2025-12-19
Länsstyrelsen är en viktig samordnande länk i gränssnittet mellan stat, region, kommun, näringsliv och enskilda. Länsstyrelsen verkar för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. I det ingår att balansera angelägna samhällsintressen och reda ut målkonflikter. Länsstyrelsen har ett brett och mångfacetterat uppdrag både när det gäller uppgifter och sakområden. Myndighetens huvudsakliga uppgifter inkluderar tillståndsprövning, tillsyn, kunskapsförmedling samt samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.
Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län kan du vara rätt person för oss.
Vår HR-funktion är en liten grupp med stor arbetsglädje och gott samarbete.
Vi söker nu en kollega som förstärker och kompletterar vår grupp, och som vill dela arbetsvardagen med oss.
HR tillhör Avdelningen för verksamhetsstöd där andra stödjande funktioner också ingår. Här har vi nära kontakt med ledningen, cheferna, fackliga organisationer och alla de medarbetare som finns på myndigheten. Gruppen leds av HR-chef som håller ihop HR-arbetet på Länsstyrelsen.Dina arbetsuppgifter
Som HR-specialist har du en central roll i verksamheten och många kontaktytor internt och externt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge stöd till ledning och chefer i operativa och strategiska frågor kopplade till HR-området. I rollen ingår också att självständigt och tillsammans med dina HR-kollegor arbeta med utveckling och förbättring av myndighetens HR-processer.
Tjänsten har ett särskilt fokus på arbetsrätt och avtalsfrågor. På sikt kan ditt ansvarsområde komma att förändras utifrån verksamhetens behov och ditt intresse och innefatta även andra fördjupningsområden och processer.
Vi söker därför dig som trivs och har erfarenhet av arbete i en bred HR-roll men också tilltalas av kombinationen att fördjupa dig i områden och driva utvecklingsarbeten.Kvalifikationer
Vi söker dig med
- relevant akademisk examen inom HR-området eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
- minst 5 års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete i en konsultativ och stödjande roll.
- god kunskap om och praktisk erfarenhet av arbetsrättsliga processer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
- konsultativt HR-arbete inom offentlig sektor.
- erfarenhet av strategiskt HR-arbete.
- erfarenhet av utvecklingsarbete inom ledarskap och/eller medarbetarskap.
- erfarenhet av förändringsledning.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du självständig, stabil och tydlig i din relation med kollegor, chefer och andra kontakter. Du har god samarbetsförmåga och skapar förtroende i din roll som HR-representant genom prestigelöshet, integritet och lyhördhet. Du är duktig på att möta olika behov i verksamheten och hos de människor du stöttar. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.
Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.Anställningsvillkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter
Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb.
