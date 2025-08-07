HR-specialist
2025-08-07
Vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats - i försvaret och i samhällsviktiga yrken.
Vi söker dig som vill bidra till Sveriges trygghet!
Plikt- och prövningsverkets HR-enhet ansvarar för hela myndighetens HR- och arbetsgivarfrågor. Vi ger professionellt stöd till chefer och medarbetare i vardagliga och strategiska frågor och driver utvecklingen av Plikt- och prövningsverket som en attraktiv arbetsgivare för framtiden.
Vi söker nu ytterligare en kollega till vårt team som idag består av fyra HR-specialister och en HR-chef.

Arbetsuppgifter
Som HR-specialist kommer du att arbeta med att bemanna vårt nya kontor i Umeå som startar sin verksamhet under hösten 2026. Under ditt första anställningsår kommer därför rekrytering att vara en stor del av arbetet. I rollen är du också HR-kontakt mot en eller flera av våra avdelningar. Du har varierande arbetsuppgifter som spänner över flera olika HR-områden och är chefernas HR-stöd inom till exempel rekrytering, rehabilitering, avtalstolkning och anställningsvillkor. Du ansvarar även för den myndighetsgemensamma utvecklingen inom ett specifikt område, t ex arbetsmiljö eller kompetensförsörjning.
Arbetet är en mix av operativt, strategiskt och administrativt arbete och viss handläggning i vårt lönesystem förekommer.
Anställningen är placerad i Karlstad. Vi erbjuder inga distansarbetsavtal utan arbetet utförs i huvudsak på plats på kontoret. Resor till våra kontor på andra orter förekommer.Kvalifikationer
Anställningen kräver att du har:
- Eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för arbetet
- Erfarenhet av brett HR-arbete och/eller rekrytering
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet från HR-arbete inom det statliga avtalsområdet
- Erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i din roll har du ett konsultativt förhållningssätt och förmåga att skapa hållbara relationer med chefer, medarbetare och fackliga företrädare. Du är självgående och drivande i din yrkesroll, samtidigt som du gärna ställer upp för laget. Du har hög integritet och kommunicerar på ett sätt som är anpassat till målgruppen.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som kan komma att inledas med provanställning.
Du har möjlighet att träna på arbetstid och erbjuds ett förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också föräldrapenningtillägg och upp till 35 semesterdagar beroende på ålder. Läs mer om vilka förmåner och villkor vi har på vår webbplats: https://www.pliktverket.se/jobba-hos-oss
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap, men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi välkomnar en mångfald av sökande med olika bakgrund och vi ser fram emot din ansökan. För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.

Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss!

Ersättning
