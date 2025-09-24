HR-specialist - avtal och villkor
Vi söker en erfaren HR-specialist med inriktning på avtal och villkor för ett längre konsultuppdrag. Uppdraget innebär att du ersätter en ordinarie HR-specialist under tjänstledighet och blir en viktig del av HR-enheten som ansvarar för strategiska processer och stöd till hela organisationen.
Arbetsuppgifter Som HR-specialist kommer du bland annat att:
Vara rådgivande inom arbetsrätt och avtal/villkor till HR och verksamheten.
Driva och utveckla processer och strategier inom arbetsrätt samt avtalsfrågor.
Delta i samverkan och förhandlingar med fackliga parter.
Stötta i arbetet med lönebildning tillsammans med HR-specialist för lönebildning.
Hålla utbildningar inom ditt specialistområde.
Bidra i HR:s digitaliseringsarbete, särskilt i samband med implementeringen av ett nytt lönesystemKvalifikationer
Personal- och/eller beteendevetenskaplig, juridisk högskoleutbildning eller motsvarande.
Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av arbete med arbetsrätt, fackliga förhandlingar och kollektivavtal.
Erfarenhet av samverkan och förhandling med fackliga organisationer.
Erfarenhet av självständigt beslutsfattande i förhandlings- och avtalsfrågor inom det arbetsrättsliga området.
Erfarenhet av lönebildningsarbete.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift Meriterande:
Erfarenhet av HR-digitaliseringsprojekt och systemimplementationer.
Villkor Du blir anställd av oss och uthyrd till kund i ett konsultuppdrag på heltid med start 1 december 2025 och pågående till 31 oktober 2026, med möjlighet till förlängning.
Placering i Sundbyberg, med möjlighet till distansarbete upp till 50 %.
Kunden kräver Säkerhetsprövning och registerkontroll för uppdraget.
Vi arbetar med ett löpande urval och presentation av kandidater - vänta därför inte med din ansökan.
Ett uppdaterat CV där det tydligt framgår att du uppfyller skall-kraven är en förutsättning för att vi ska kunna gå vidare med din ansökan.
Urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum - skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
