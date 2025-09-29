HR-praktikant till Malmö
Forvis Mazars KB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-09-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forvis Mazars KB i Malmö
, Helsingborg
, Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Studerar du ett kandidatprogram eller kurser inom HR och vill få möjlighet att använda dina teoretiska kunskaper i praktiken? Vill du vara en del av en byrå som prioriterar utveckling, trivsel och hållbarhet? Då ser vi fram emot att välkomna dig till vårt engagerade HR-team!
Vårt erbjudande!
Som praktikant på Forvis Mazars HR-avdelning kommer du få stötta i administrativa arbetsuppgifter kopplat till anställning och utbildning. I rollen ges du även möjlighet att komma med idéer och förslag på utveckling inom exempelvis employer branding och rekrytering. Det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna efter dina intresseområden eller inriktning på kandidatuppsats, så skriv gärna i din ansökan vad som intresserar dig. Praktiken kommer i huvudsak vara förlagd på plats på Malmökontoret, men det finns eventuellt möjlighet att besöka andra kontor tillsammans med kollegor i HR-teamet.
Som praktikant hos oss kommer du supportera HR-teamet inom olika områden. Vi arbetar nära varandra och har en öppen kommunikation med högt i tak. Vi samarbetar i många frågeställningar och bollar gärna tankar och idéer med varandra.
Vår arbetsplats!
Kontorsområde Skåne Syd omfattar våra kontor i Malmö, Lund och Ystad. Vårt HR-team är baserat i Malmö, men tillsammans supporterar vi hela den svenska organisationen. Som praktikant på Forvis Mazars kommer du att utgå från Malmökontoret, men en del resor till andra kontor kan förekomma. Kontoret i Malmö är beläget på Nordenskiöldsgatan, ett stenkast från centralstationen. Här arbetar runt 40 personer främst inom affärsområdena revision och skatt.
Vi vill lära känna dig!
Vi söker dig som läser ett personalvetarprogram/HR-program eller valbara kurser inom samma område, på Universitet, Högskola eller Yrkeshögskola. Vi ser gärna att du har någon form av arbetslivserfarenhet sedan tidigare. Du tycker det är roligt med varierande arbetsuppgifter och kan tänka dig att arbeta administrativt. Du har en god initiativförmåga och vågar komma med förslag och idéer på hur vi kan förändra och förenkla olika HR-processer.
Vill du bli en del av vårt härliga HR-team och göra din praktik hos oss under vårterminen 2026?
Varmt välkommen med din ansökan!
I ansökan vill vi att du bifogar CV, personligt brev samt betyg från pågående studier. Eftersom vi vill försöka anpassa praktiken utifrån vilka områden som intresserar dig får du gärna skriva några rader om det i ditt personliga brev. Intervjuer och urval kommer att ske löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan, allra senast den 27 oktober.
Start: Vårterminen 2026.
Omfattning: Heltid under 10 eller 20 veckor.
Om Forvis Mazars
Med en historia som sträcker sig över mer än 100 år är Forvis Mazars en naturlig förlängning av båda företagens arv. Kärnan i vår verksamhet är vårt engagemang för att erbjuda en oöverträffad kundupplevelse som känns rätt, personlig och naturlig. Som ett nätverk med enbart två medlemsföretag kan vi agera snabbt för att leverera konsekventa och smidiga lösningar inom revision, skatt och rådgivning till kunder över hela världen.
Med en djup förståelse för våra kunders branscher vill vi leverera insikter, expertis och skräddarsydda lösningar. Vårt team består av 40 000+ experter som genom erfarenhet och kompetens hjälper företag och organisationer av alla storlekar, både lokalt och globalt, nu och i framtiden.
I Sverige är vi ca 275 medarbetare på lokala kontor runt om i landet som varje dag arbetar för att hjälpa våra kunder, stora som små, att möta framtidens utmaningar.
Forvis Mazars is a leader in audit, tax and advisory services, operating worldwide across 100+ countries and territories. Join our 40,000+ strong team to grow your career through global opportunities, diverse projects and continuous learning. Belong to a supportive environment where your unique perspective is valued and success comes from working together. Impact with your bold ideas and help drive us forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forvis Mazars KB
, https://careers-se.forvismazars.com/
Nordenskiöldsgatan 11A (visa karta
)
211 19 MALMÖ Arbetsplats
Malmökontoret Jobbnummer
9531690