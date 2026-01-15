HR-partner till Södra Älvsborgs sjukhus
2026-01-15
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
För att arbeta än mer ändamålsenligt utifrån Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) helhetsperspektiv, pågår en organisatorisk förändring där HR-enheten från årsskiftet är organiserad i en samordnad stab tillsammans med övriga enheter inom SÄS staber.
HR-enheten är en funktion som präglas av gott arbetsklimat med möjlighet till kompetensutveckling. Hos oss arbetar HR-chef, HR-partners, HR-strateger, HR-specialister och en HR-administratör. Vi verkar tillsammans som ett verksamhetsnära stöd utifrån behov och kompetens, där vi stödjer kärnverksamheten som består av nio verksamhetsområden. Vidare har vi ett flertal regionala uppdrag och arbetsgrupper som går i linje med Västra Götalandsregionens beslutade HR-processer. Vår HR-enhet behöver ständigt förändras och utvecklas tillsammans med verksamheten, därför behöver vi tänka utvecklingsorienterat på mål och resultat.
Om vår lediga tjänst
I linje med HR-enhetens organisatoriska förändring och förändrade uppdrag söker vi nu två HR-partner för att möjliggöra ett än mer verksamhetsnära stöd. Som HR-partner hos oss på SÄS kommer du att arbeta gentemot ett verksamhetsområde (VO). I rollen är du verksamhetschefens främsta stöd med fokus på att arbeta konsultativt, proaktivt, strukturerat och positionera HR-relaterade frågor både på operativ och strategisk nivå inom HR:s funktionsområde. Tillsammans med verksamhetschefen coachar och stöttar du verksamhetsområdets chefer i sitt ledarskap i enlighet med fastställda chefskriterier. Att vara ett professionellt stöd i förändrings-, omställnings- och utvecklingsprocesser ingår därför till stor del i tjänsten.
I din roll som HR-partner kommer du att sitta med i lokal samverkansgrupp (LSG) för det VO du är verksam inom. Det innebär att du tillsammans med verksamhetschef svarar för agendan i den fackliga samverkan. LSG är tillika skyddskommitté varpå det systematiska arbetsmiljöarbetet även följs upp. Vidare deltar du i ledningsgrupp för VO där din roll är att bidra med analys, konsekvensbedömning, styrning och uppföljning i såväl dagliga frågor som våra huvudprocesser.
Du kommer även arbeta SÄS-övergripande med frågor som rör kompetens- och chefsförsörjning, arbetsmiljö, kultur, kompetensutveckling- och lärande eller arbetsgivarvillkor utifrån din kompetens. Det kan vara att delta i arbetsgrupper, till att utbilda och stå för fördjupad kunskap i ämnet. Internt på HR har du veckovisa möten med övriga HR-partners för att diskutera ärenden, säkerställa arbetssätt och stöttning till varandra. Utöver detta kommer du ha ett nära samarbete med övriga medarbetare på HR-enheten och på ekonomienheten.Profil
Du har en universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot personal/arbetsliv/HR. Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta stödjande gentemot chefer i HR-processer, att du har grundläggande kunskap inom arbetsrätt (lag och avtal) och förmåga att tillämpa din arbetsrättsliga kunskap i praktiken. Meriterande för tjänsten är erfarenhet av arbete med förändrings-, omställnings- och utvecklingsprocesser utifrån ett HR-perspektiv, samt erfarenhet av att arbeta med kompetensförsörjning och rehabiliteringsprocessen.
För att lyckas i rollen har du en god social förmåga, lätt för att samarbeta och bygger förtroendefulla relationer. Kommunikation är en naturlig del av dig och då rollen i stor utsträckning är av konsultativ karaktär krävs det att du är serviceinriktad och prestigelös. Du är strukturerad, balanserad och motiveras av att stödja chefer genom ett coachande och proaktivt förhållningssätt. Är du dessutom trygg i dig själv, drivs av utmaningar och tycker om att ta ansvar för ditt eget arbete kommer du trivas bra i denna roll.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
