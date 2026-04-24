HR-partner till Förhandlingsenheten
Linköpings universitet / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-04-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vill du arbeta strategiskt med arbetsgivarfrågor i en komplex och kunskapsintensiv organisation? Trivs du i rollen som arbetsrättslig specialist och förtroenderådgivare i nära samarbete med chefer, fackliga parter och HR-kollegor? Då kan detta vara en roll för dig.
Om jobbet
Som HR-partner vid Förhandlingsenheten arbetar du som specialist inom arbetsrätt och förhandling med både strategiskt och operativt innehåll. I uppdraget ingår att utgöra ett kvalificerat stöd till universitetets chefer och HR-partners i frågor som rör arbetsrätt, kollektivavtal, rehabilitering, lönebildning och personalärenden. Du företräder arbetsgivaren i förhandlingar och samverkansprocesser med fackliga parter samt bidrar aktivt till att utveckla universitetets arbetsgivarpolitik.
En central del av rollen är tolkning, tillämpning och vid behov utveckling av kollektivavtal samt att säkerställa rättssäkra och väl avvägda lösningar i arbetsrättsliga frågor. Arbetet innebär ett omfattande ansvar för att ta fram kvalificerade skriftliga underlag, såsom arbetsrättsliga bedömningar, analyser, yttranden och beslutsunderlag, där hög språklig kvalitet och precision är avgörande. Du deltar även i utvecklingsarbete inom HR-området, med särskilt fokus på arbetsrätt, kollektivavtal, rehabilitering och lönebildning.
Även om rollen har en tydlig specialistinriktning används din kompetens vid behov bredare inom enheten, exempelvis inom utvecklingsinsatser, utbildning eller verksamhetsstöd.
Om dig
Vi söker dig som är trygg i specialistrollen och som kan hantera komplexa arbetsrättsliga frågor på ett professionellt, sakligt och förtroendeingivande sätt. Du har förmåga att göra väl avvägda bedömningar där arbetsgivarpolitik, verksamhetens behov och konsekvenser för både individ och organisation vägs samman.
Du har en tydlig strategisk höjd och helhetssyn samt förstår hur arbetsrättsliga ställningstaganden påverkar verksamheten ur ett långsiktigt arbetsgivarperspektiv. Du kan sätta enskilda frågor i ett större organisatoriskt sammanhang och bidrar aktivt till att utveckla hållbara och rättssäkra lösningar för universitetet.
Vi söker vidare dig som har en stark problemlösande och analytisk förmåga och som självständigt kan analysera komplexa situationer, tolka och koppla samman lagstiftning, kollektivavtal med verksamheten vid ett lärosäte. Du kan omsätta dina analyser i tydliga, välgrundade och praktiskt användbara råd och bedömningar, både muntligt och skriftligt.
Rollen bygger i hög grad på relationer och förtroende, vilket innebär att du har mycket god samarbetsförmåga och lätt för att skapa och upprätthålla professionella relationer med chefer, fackliga parter och kollegor. Du är trygg i din roll, tydlig i din kommunikation och bidrar till ett konstruktivt samverkansklimat även i krävande situationer.
Vi vill att du har:
akademisk examen inom HR eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
erfarenhet av arbetsrätt, tolkning av kollektivavtal och fackliga kontakter
erfarenhet av att hantera personalärenden
mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift
god förmåga att uttrycka dig i engelska i tal och skrift
Det är meritande om du ha erfarenhet av något eller några av följande områden:
arbete med arbetsbrist och omställning
lönebildning och lönestrategiska frågor
arbete med arbetsrätt i statlig verksamhet
att hålla utbildningar eller genomföra kompetenshöjande insatser inom HR/arbetsrätt
att teckna och/eller utveckla kollektivavtal
Din arbetsplats
Förhandlingsenheten är en del av universitetets HR-organisation och arbetar med arbetsgivarfrågor på strategisk nivå med fokus på arbetsrätt, arbetsmiljö och lika villkorsfrågor. Vi verkar i en komplex miljö där kvalitet, rättssäkerhet och långsiktighet är centrala värden.
Om anställningen
1-2 tillsvidare. Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-04-24Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 18 maj 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Som en del av rekryteringsprocessen kan tester komma att användas. Detta sker i ett senare skede och omfattar inte samtliga sökande.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING
Pernilla Eriksson pernilla.eriksson@liu.se
9874334