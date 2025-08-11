HR-partner med rekryteringsfokus
2025-08-11
Söker du en roll där du får jobba som verksamhetsnära chefsstöd inom de flesta förekommande HR-frågor? Nu söker vi dig, en kvalificerad HR-partner som brinner lite extra för rekrytering.
Uppskattar du även ett nära kollegialt samarbete så är det här rollen för dig!
Om jobbet
Som HR-partner hos oss på Pensionsmyndigheten ger du ett kvalificerat och verksamhetsnära HR-stöd till chefer vid en eller flera av organisationens avdelningar. Du har en viktig roll att säkerställa chefsstöd inom de flesta områden kopplat till HR, inom allt från mer vardagliga personalrelaterade frågor, individ- och rehabiliteringsärenden till mer strategiskt långsiktiga frågor.
Utöver en bred partnerroll kommer du på cirka 50 % av din arbetstid lägga fokus på att stötta myndighetens chefer genom hela rekryteringsprocessen. Du bistår med expertkompetens inom kompetensbaserad rekrytering och den statliga särregleringen på området. Du säkerställer att våra rekryteringar håller hög professionell kvalitet och att rekryteringsprocessen är transparent och rättssäker. I arbetet ingår att genomföra säkerhetsintervjuer inför anställning till säkerhetsklassade tjänster. Du bidrar även till att utveckla rekryteringsprocessen och styrdokument på området.
HR-enheten arbetar ständigt med att utveckla och förenkla våra processer. För rätt person kan den här tjänsten på sikt även innebära en möjlighet att bidra till att enheten arbetar samlat och effektivt inom digitaliseringsområdet. Det kan både innebära att ha överblicken och hålla ihop området, samt att föreslå och ta initiativ till utveckling.
Enheten
HR-enheten är ett kvalificerat ledningsstöd med ett strategiskt och verksamhetsnära uppdrag. HR-enheten tillhör avdelningen för myndighetsstyrning och stöd och består av totalt ca 20 medarbetare fördelade på två grupper.
Du kommer organisatoriskt att tillhöra gruppen Verksamhetsnära HR där enhetens i dagsläget fem HR-partners ingår. Alla våra HR-partners har ett expertområde inom arbetsmiljö, arbetsrätt eller lönebildning. Även HR-analytiker och HR-administratör ingår i gruppen. Genom ditt expertområde rekrytering kommer du även ha ett nära samarbete med enhetens rekryterare, och du blir genom det en viktig brygga mellan grupperna.
"Det är fantastiskt att vara del av ett HR-team vars arbete präglas av högt engagemang och ansvarstagande - samtidigt som vi värnar om en varm och hjälpsam kultur där vi strävar efter att göra varandra ännu bättre." - Jesper Elfström, HR-partnerPubliceringsdatum2025-08-11Profil
Vi söker dig som är trygg i dig själv och i din roll. Du kan självständigt driva ditt arbete framåt samtidigt som du är samarbetsorienterad och skicklig på att bygga goda relationer med såväl kollegor som verksamhetens företrädare och samarbetspartners med bibehållen integritet. Du har ett konsultativt förhållningssätt och kan i ditt arbete smidigt relatera till och anpassa dig efter såväl förändrade omständigheter som de varierande utmaningar som chefer på olika nivåer i en organisation möter.
Genom god analysförmåga och förståelse för helheten så tar och driver du initiativ och frågor som leder till goda resultat och verksamhetsutveckling. Givetvis har du även en mycket god kommunikativ förmåga såväl muntligt som skriftligt och kanske viktigast av allt - nära till skratt och en vilja att tillsammans med dina kollegor skapa trivsel och ha roligt på jobbet!
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning inom personalområdet eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten,
- Några års aktuell erfarenhet från en roll som HR-partner eller motsvarande där du arbetat som verksamhetsnära chefsstöd,
- Några års erfarenhet av arbete med kompetensbaserad rekrytering och att stötta chefer genom hela rekryteringsprocessen,
- Aktuell erfarenhet av att tillämpa urvalstester,
- Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet från att tillämpa de statliga särregleringarna inom rekrytering.
- Vana att tolka och tillämpa lagar och kollektivavtal inom hela HR-området.
- Vana att samarbeta med fackliga organisationer.
- Intresse av digitalisering av HR-processer
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Möjlig placeringsort är Stockholm eller Halmstad.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Resor i tjänsten kan förekomma.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
