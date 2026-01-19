HR-partner med funktionsuppdrag inom arbetsmiljö
Region Uppsala / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-01-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
HR-avdelningen
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet
HR-avdelningen inom Region Uppsala leds av HR-direktören och består av totalt cirka 125 medarbetare. Avdelningen är organiserad i funktionsområdena Verksamhetsnära stöd, Arbetsmiljö och hälsa, Lag och avtal samt Kompetens och ledarskap. Nu söker HR-teamet på Akademiska sjukhuset en HR-partner med inriktning arbetsmiljö.
Akademiska sjukhuset är ett av Sveriges ledande universitetssjukhus och här arbetar cirka 9000 personer. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska sjukhuset leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i mellansverige.
Ditt uppdrag
Vi vill nu förstärka vårt HR team med en HR-partner med särskild kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljö. Tillsammans med övriga HR-partners och HR-administratörer ingår du i teamet som ger verksamhetsnära HR-stöd till cheferna på Akademiska sjukhuset. Våra över 20 HR-partners ansvarar för ett eller flera verksamhetsområden och har i uppdrag att stötta chefsledet med kompetensförsörjning, personalärenden, arbetsrättsfrågor, rehabilitering, lönebildning, samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Som HR-partner med funktionsuppdrag inom arbetsmiljö arbetar du del av din tid som HR-partner. I den andra delen av uppdraget kommer du att att ha en central och strategiskt viktig roll i att vidareutveckla sjukhusets arbetsmiljöarbete. Du verkar som specialiststöd till både chefer och HR-kollegor och bidrar till att säkerställa ett systematiskt, hållbart och verksamhetsnära arbetsmiljöarbete i en komplex och kunskapsintensiv vårdmiljö.
I uppdraget ingår att - i nära samverkan med sjukhusets ledning, chefer, fackliga organisationer och regionens arbetsmiljöspecialister - utveckla, implementera och följa upp processer och arbetssätt inom det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Rollens fokus ligger i att bygga upp strukturer för sjukhusets arbete med att stärka chefers förmåga till förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.
En viktig del av uppdraget är även att fungera som kunskapsbärare, utvecklingsresurs och kontaktperson avseende arbetsmiljö inom HR-organisationen. Du håller i utbildningar och stöttar övriga HR-kollegor. I viss mån bistår du även med att ta fram statistik och rapporter avseende sjukhusets arbete inom arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
• Universitets- eller högskoleexamen med en samhällsvetenskaplig inriktning; företrädesvis personalvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig eller relevant för tjänsten.
• Minst fem års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete.
• Omfattande erfarenhet av arbetsmiljöarbete; till exempel genom en tidigare specialistroll, egen chefserfarenhet eller seniora HR-roller.
• God skriftlig och muntlig förmåga.
Erfarenhet av HR-arbete inom hälso- och sjukvårdssektorn är meriterande. Likaså om du har förståelse för och tidigare erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.Dina personliga egenskaper
Du är en trygg och stabil person och motiveras av att arbeta självständigt. Du värdesätter samtidigt att vara en del av ett team och bidrar till att skapa ett öppet och prestigelöst samarbetsklimat. Du tar ansvar för dina uppgifter och är van vid att själv strukturera ditt arbete. Du arbetar aktivt med de utmaningar som uppstår och identifierar och implementerar lösningar. Du förstår din roll och har mod att agera, och tar hänsyn till det större perspektivet och verksamhetens bästa vid prioriteringar och beslut.
Vidare ser vi att du är en kommunikativ person som relaterar till andra på ett öppet och lyhört sätt. I och med arbetets karaktär är det viktigt att du har förmåga att anpassa såväl ditt bemötande som din kommunikation utifrån den du har framför dig. Du är trygg i att prata inför grupper och hålla utbildning. Du har god självinsikt och skiljer på det personliga och professionella i arbetet.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten.
Vill du veta mer?
Kontakta biträdande HR-chef Johan Wärn, johan.warn@regionuppsala.se
.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och urval sker löpande under annonseringen.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK178/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
Box 602 (visa karta
)
751 25 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9691857