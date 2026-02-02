HR-partner
Remondis Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Remondis Sweden AB i Stockholm
, Vallentuna
, Enköping
, Västerås
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Vill du jobba brett med HR-frågor i en verksamhet som gör bidrar till en mer hållbar framtid - varje dag? Nu söker vi en HR-partner som vill driva affärsnära HR-arbete med engagemang, struktur och framåtdriv. Hos oss får du både ansvar och utrymme att påverka.
Om rollen
Som HR-partner hos oss är du ett tryggt och kunnigt stöd till chefer och medarbetare i det löpande HR-arbetet. Du arbetar nära verksamheten, fångar behov, löser utmaningar och driver utveckling - alltid med både medarbetare och affär i fokus.
Utöver att stötta i det dagliga HR-arbetet har du ett eget ansvarsområde där du driver och utvecklar processen för hela organisationen. Rollen är bred och utvecklas med dig - här finns utrymme att påverka och utveckla arbetssätt som gör verklig skillnad, för både chefer och medarbetare.
Du blir en del av ett engagerat HR-team bestående av HR-chef, två HR-partners, en TA-partner och en HR-koordinator. Vi sitter på olika orter, precis som de chefer du stöttar, vilket betyder stort kontaktnät och varierade arbetsdagar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du rör dig tryggt mellan operativt och utvecklande HR-arbete och kommer bland annat att:
Stötta och coacha chefer i personalfrågor, arbetsrätt och rehabilitering
Driva fackliga förhandlingar och bygga stark samverkan
Ansvara för OSA-arbetet samt stötta verksamheten inom området
Hantera rehabiliteringsprocesser och förebyggande insatser
Ta fram analyser, rapporter och beslutsunderlag
Hålla utbildningar och kunskapshöjande insatser
Tillsammans med teamet bidra till utveckling av processer och rutiner Publiceringsdatum2026-02-02Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom HR eller motsvarande
Erfarenhet av bred HR-roll inom verksamhet med både arbetare och tjänstemän
God kunskap i arbetsrätt, kollektivavtal - och hur de tillämpas i praktiken
Vana att stötta chefer i en rådgivande roll och bidra med HR-perspektiv
Goda kommunikativa färdigheter i svenska och engelska
God systemvana
Meriterande
Erfarenhet av kollektivavtal inom industri- eller transportbranschen
Erfarenhet av arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är trygg i HR-arbetet och står stadigt även när frågorna är komplexa. Du är lösningsorienterad, pedagogisk och har hög integritet. Du är en doer och gillar att få saker att hända - men gör det strukturerat och genomtänkt.
Du har lätt att skapa förtroende, samarbetar naturligt och gör det svåra begripligt. Du växlar obehindrat mellan hands-on-stöd och långsiktig utveckling, delar gärna med dig av kunskap och är samtidigt nyfiken på andras perspektiv.
Vi erbjuder
Hos oss får du en roll med stort ansvar i en framtidsbransch där nyfikenhet, flexibilitet och vilja att utvecklas verkligen räknas. Vi är mitt i en spännande utvecklingsresa - och här får du både utrymme och förtroende att påverka hur vi arbetar, bidra till smartare arbetssätt och skapa värde för verksamheten.
Du blir en del av ett stöttande och prestigelöst team med högt engagemang och mycket hjärta. Tillsammans med chefer och kollegor som brinner för samma sak skapar du resultat - i en kultur där vi hjälper varandra, delar kunskap och där din kompetens och ditt driv verkligen gör skillnad. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval: Löpande urval tillämpas och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Placeringsort: Stockholm, Västberga
Om REMONDIS
Bli en del av ett bolag som varje dag arbetar för en ljusare framtid, för kommande generationer och vår planet; REMONDIS - cirkulär ekonomi - på riktigt. REMONDIS är världens tredje största återvinningsbolag och vi ser till att över 30 miljoner ton avfall blir ny råvara - varje år. Vi är ett engagerat team som utvecklar verksamheten i Sverige för att leverera branschens bästa service inom återvinning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7044183-1819448". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Remondis Sweden AB
(org.nr 556114-2810), https://jobb.remondis.se
Vretensborgsvägen 8 (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Arbetsplats
Remondis Sweden Jobbnummer
9718007