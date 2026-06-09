Språkpedagog till Ribbaskolan
Jönköpings kommun / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2026-06-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Språk är nyckeln till lärande. Vi söker nu en driven språkpedagog som vill bidra till ökad likvärdighet. Genom ett nära arbete med elever och kollegor skapar du bästa möjliga förutsättningar för elevernas språk-, läs- och skrivutveckling. Välkommen till oss!
Ditt nya jobb
I Jönköpings kommun pågår en unik satsning på språkutveckling i våra förskolor och grundskolor. Att arbeta som språkpedagog på en av de 15 grundskolor som fått språkpedagogtjänster är en del i denna satsning.
Som språkpedagog kommer du utifrån skolans behov och elevernas resultat att i samverkan arbeta med att utveckla undervisningen i förskoleklass, åk 1 och fritidshem. Du utgår från en centralt framtagen uppdragsbeskrivning och skriver tillsammans med rektor fram ditt skolspecifika uppdrag. I ditt arbete ingår att leda och stödja kollegiala utvecklingsprocesser utifrån forskning och beprövad erfarenhet för att bidra till att skolenhetens kompetens inom språk-, läs- och skrivutveckling ökar. Du kommer också att stödja elever i förskoleklass och åk 1 på gruppnivå i sin språk-, läs- och skrivutveckling och göra insatser tillsammans med arbetslaget. Utifrån en i kommunen framtagen språkplan säkerställer du att undervisningen i förskoleklass och åk 1 vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Välkommen till oss
Vi söker nu språkpedagog till Ribbaskolan.
Ribbaskolans F-6 skola ligger i Gränna och har cirka 250 elever. Vi har fina, funktionella lokaler i en vacker och inspirerande miljö, mellan Grännaberget och Vättern. På skolan finns också fritidshem. I vårt skolområde ingår även Kumlabyskolan som ligger på Visingsö.
Ribbaskolan finns i ett område rikt på kultur, fritidsaktiviteter och naturupplevelser vilket ger de allra bästa förutsättningarna för en trivsam skolmiljö. Vår övertygelse är att en bra skola börjar med lärare som har goda ämneskunskaper, bra relationer till eleverna och höga förväntningar på att alla kan och vill lyckas i skolan. Det är så vi vill att Ribbaskolan ska vara.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare med inriktning mot yngre åldrar och har flera års erfarenhet av undervisning i läs- och skrivutveckling i de lägre åldrarna.
Vi ser att du har erfarenhet av språkutvecklande arbete och att driva utvecklingsarbete som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Du har erfarenhet av att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Du besitter god analytisk förmåga, har mod att agera för att bidra till förändring, kan strukturera arbetet på ett effektivt sätt och kan driva ditt arbete framåt på egen hand. Som person har du lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Bra att veta
Språkpedagogens tjänst är en tillsvidareanställning med semestertjänst och flextid inom utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun. Närmaste chef är rektor. Samtliga språkpedagoger ingår i ett nätverk som har kontinuerliga kollegiala träffar.
Läs om hur det är att jobba i Jönköpings kommun på jonkoping.se: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg i samband med din ansökan. Enligt skollagen krävs att samtliga medarbetare som anställs inom våra verksamheter uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin arbete inom skola eller förskola: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Från och med 1 mars 2026 infördes utökade registerkontroller för personer som ska arbeta med barn. Det innebär att du kommer behöva lämna in ytterligare ett utdrag inför anställning. Det andra utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.
Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen: https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som språkpedagog!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
)
551 89 JÖNKÖPING Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Emma Simonsson, verksamhetsutvecklare emma.simonsson@jonkoping.se 036-103831 Jobbnummer
9954145