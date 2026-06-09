Vi på Zeppelin söker nu mekaniker till vårt team i Aitik!
Zeppelin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Gällivare Visa alla maskinreparatörsjobb i Gällivare
2026-06-09
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Är du mekaniker och söker nästa utmaning? Vill du arbeta med marknadsledande entreprenadmaskiner i en spännande och utvecklande miljö? Då kan detta vara jobbet för dig. Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som mekaniker hos oss arbetar du med service, underhåll och reparation av Bolidens gruvtruckar och entreprenadmaskiner inom caterpillarsegmentet. Du blir en del av ett engagerat team där säkerhet, kvalitet och samarbete är en självklar del av vardagen.
Tjänsten innebär skiftarbete enligt 7/7-schema, vilket ger dig god balans mellan arbete och fritid.
För dig som pendlar erbjuder vi boende under arbetsveckorna.
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, självgående och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har erfarenhet av mekaniskt arbete och ett genuint intresse för teknik och maskiner.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Ett starkt team med hög kompetens och god sammanhållning
Arbete med marknadsledande Caterpillar-maskiner
För ytterligare information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Emilia Ekström, ansvarig rekryterare, via e-post på emilia.ekstrom@zeppelin.com
eller telefon 070-508 39 45.
Tjänsten kan tillsättas omgående eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller.
Vi värnar om en säker arbetsmiljö och genomför därför alkohol- och drogtest vid nyanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JR_17821". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zeppelin Sverige AB
(org.nr 559209-9971)
982 38 AITIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aitik Jobbnummer
9954137