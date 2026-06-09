Projektledare Vs | Stockholm
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2026-06-09
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Vill du ta nästa steg i din karriär? Vill du vara med och bygga framtidens installationer i en växande organisation? Då kan detta vara möjligheten för dig!
I rollen som Projektledare inom VS hos Nytorps Rör som är en del av Builtech, ansvarar du för att leda och driva projekt från start till mål med fokus på kvalitet, ekonomi och kundnöjdhet. Arbetsområdet kommer huvudsakligen att vara i Stockholmsregionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och driva VS-projekt genom hela projektcykeln
Säkerställa projektens kvalitet, tidsplan och budget
Utveckla och upprätthålla kundrelationer
Samordna med kollegor, leverantörer och andra intressenter
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet inom VS/rörbranschen
Erfarenhet av projektledning
Förmåga att arbeta affärsmässigt och lösningsorienterat
Vana av att ta ansvar och driva projekt framåt
Vi söker dig som är driven, ansvarstagande och engagerad. Du trivs i en roll där du får ta egna initiativ och arbeta nära både kunder och kollegor i ett högt tempo. Du har en naturlig förmåga att skapa struktur och få saker att hända.
Nytorps Rör erbjuder dig:
Spännande projekt i Stockholmsregionen
Möjlighet att arbeta i ett bolag med stark tillväxt
Korta beslutsvägar och stort eget mandat
Ett engagerat och kompetent team
Låter detta intressant? Då vill vi gärna höra mer om dig – ansök redan idag!
Nytorps Rör samarbetar med rekryteringsföretaget Jobway i denna process. Vi behandlar ansökningar löpande och din ansökan kommer att hanteras konfidentiellt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Adam Wilander via e-post: adam.wilander@jobway.se
eller telefon.
Om Nytorps Rör AB:
Nytorps Rör AB är en del av Builtech-koncernen och arbetar med VS-installationer i Stockholmsregionen. Bolaget befinner sig i stark tillväxt och erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med fokus på kvalitet, utveckling och engagemang.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Vidjavägen 15 (visa karta
)
123 52 FARSTA Arbetsplats
Jobway rekryterar åt kund Kontakt
Rekryteringskonsult
Adam Wilander adam.wilander@jobway.se 0730536136 Jobbnummer
9954143