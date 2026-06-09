Skolsköterska till Orust friskolor
Orusts Montessoriskola Ekonomisk Förening / Sjuksköterskejobb / Orust Visa alla sjuksköterskejobb i Orust
2026-06-09
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Orust Waldorfskola, Stensbo skola och Orust Montessoriskola söker nu en Skolsköterska till våra verksamheter.
Arbetet är förlagt till en dag per skola.
Våra verksamheter ligger på Orust med närhet till skog och hav..
Skolorna präglas av Lust att lära och möjlighet att lyckas. Här finns lugn, trygghet, samarbete och omtanke. Här känner man sig sedd, respekterad och inspirerad.
Orust Montessoriskola har ca 60 barn i F-klass till åk 6, och ligger i Henån.
Orust Waldorfskola har ca 150 barn i F-klass till åk 9, och är belägen ca 10 min från Henån i vackra Slussen.
Stensbo skola ligger i Hälleviksstrand på västra Orust och har ca 40 barn i F-klass till åk 6. Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Skolsköterskans huvudsakliga ansvarsområden är hälsokontroller och hälsosamtal samt vaccinationsverksamhet inom elevhälsans medicinska insats. Skolsköterskan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande mot bakgrund av att främja fysisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Skolsköterskan ingår i elevhälsoteamet på varje skola.
Vi söker dig som:
är lyhörd, flexibel och har lätt för att samarbeta
har förmåga att skapa en tillitsfull relation till barnen
är engagerad, ansvarstagande och har nära till skratt
bidrar till att vi alla har roligt och mår bra på jobbet. Vi är varandras arbetsmiljö och vi lägger stor vikt vid personalens trivsel
Vi erbjuder:
erfarna kollegor med stort engagemang och arbetsglädje
engagerade föräldrar och nyfikna barn
en lugn, harmonisk och naturnära arbetsmiljö
friskvårdsbidragKvalifikationer
Sjuksköterska som antingen har genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera läkemedel för vaccination Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: rektor@orustmontessori.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Orusts Montessoriskola Ekonomisk Förening
, http://www.orustmontessori.se
Kaprifolvägen 24-26 (visa karta
)
473 32 HENÅN Arbetsplats
Orust Montessoriskola Kontakt
Rektor
Gabriella Alfredsson rektor@orustmontessori.se 0738-422 121 Jobbnummer
9954150