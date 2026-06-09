Rekryterare 3-5 års erfarenhet | Konsultuppdrag | Göteborg
Experis AB / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-06-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Jefferson Wells söker nu en Rekryterare för ett spännande konsultuppdrag hos en internationell verksamhet i Göteborg. Har du några års erfarenhet av rekrytering och trivs i en operativ, koordinerande roll där du får driva processer självständigt? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Om uppdraget
Som Rekryterare kommer du att ha en central roll i att säkerställa en effektiv och professionell rekryteringsprocess från start till mål. Du arbetar nära chefer och kandidater och ansvarar för att skapa en positiv kandidatupplevelse samt bidra till hög kvalitet i varje rekrytering.
Du driver rekryteringsprocesser för juniora till mellannivåroller och fungerar som en viktig länk mellan verksamheten och kandidater.
Omfattning och period:
17 augusti 2026 - 31 mars 2027
Omfattning: Heltid
Placering: GöteborgPubliceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Ansvara för end-to-end rekrytering av roller på junior till mellannivå
Koordinera intervjuprocesser inklusive bokning, förberedelser och uppföljning
Säkerställa korrekt hantering av kandidatdata i ATS
Vara kontaktperson för kandidater och säkerställa en professionell kandidatupplevelse
Stötta chefer i rekryteringsprocesser, tidslinjer och intervjustruktur
Hantera rekryteringsrelaterad administration och inkommande ärenden
Bidra till utveckling och förbättring av rekryteringsprocesser och arbetssätt
Stötta employer branding och onboardingaktiviteter vid behovProfil
Vi söker dig som är en strukturerad och kommunikativ person med förmåga att driva flera parallella processer samtidigt.
Kandidatexamen inom HR, ekonomi eller liknande område
3 - 5 års erfarenhet av rekrytering eller HR administration
Erfarenhet av att arbeta i rekryteringssystem, exempelvis ATS
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
God organisationsförmåga och hög noggrannhet
Erfarenhet av både tekniska och icke tekniska rekryteringar är meriterande
Van att arbeta självständigt i en föränderlig miljöSå ansöker du
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Annonsen kan komma att stängas före sista ansökningsdag. Vid frågor om uppdraget är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Malin Ring: malin.ring@jeffersonwells.se
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag inom specialiserade kompetensområden som Finance, Engineering och HR. Vi är en del av ManpowerGroup och erbjuder våra konsulter spännande uppdrag hos några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Hos oss får du trygga anställningsvillkor, kompetensutveckling och möjlighet att utvecklas i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Assar Gabrielssons väg (visa karta
)
418 78 GOTHENBURG Kontakt
Contact
Malin Ring malin.ring@jeffersonwells.se Jobbnummer
9954149