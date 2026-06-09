Supportmedarbetare inom IT på deltid
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2026-06-09
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Studerar du inom IT och söker ett extrajobb vid sidan av studierna? Nu letar vi efter en student som vill arbeta 20 h i veckan på ett spännande företag i Malmö. Här får du chansen att utveckla dina tekniska kunskaper i en modern IT-miljö och spela en central roll i att ge snabb och kvalitativ support till verksamhetens användare.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som 1st Line Support är du ansiktet utåt för kundens interna IT-avdelning och den första kontakten för dina kollegor. Du hanterar inkommande ärenden via vårt ticketsystem och löser allt från behörighetsfrågor till hårdvarukonfiguration i ett tätt samarbete med teamets specialister. Tjänsten är på 50 %, vilket motsvarar 20 timmar per vecka.
Du erbjuds
Vi erbjuder en flexibel deltidstjänst på 50 % där du får stora möjligheter att utveckla dina tekniska färdigheter. Du arbetar i ett stöttande team och får en gedigen introduktion av erfarna kollegor på plats i Malmö.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att vara den primära supportfunktionen för interna användare, där du hanterar en bred variation av tekniska ärenden rörande både mjukvara och hårdvara.
Hantera och prioritera inkommande ärenden i ticketsystemet
Administrera behörigheter och utföra lösenordsåterställningar i Active Directory och Azure
Ge support och vägledning i Microsoft 365 och Office-paketet
Installera, konfigurera och felsöka datorer samt kringutrustning
Felsöka och åtgärda problem med skrivare och annan kontorshårdvara
Eskalera komplexa nätverks- eller systemfrågor till rätt specialist
Vi söker dig som
Studerar IT-relaterad utbildning på eftergymnasial nivå.eller liknande och har minst 1,5 år kvar av dina studier. Eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %.
Kan jobba 20h per vecka
Är bekväm att arbeta i Windows-miljö.
Grundläggande kunskaper i Microsoft 365 och Office-paketet
Stort tekniskt intresse och vilja att lära sig nya system
Det är meriterande om du har
Tidigare erfarenhet av teknisk kundsupport eller nätverksfelsökning
Kunskap i Active Directory (AD) eller Azure
Erfarenhet av hårdvarukonfiguration och installation
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
AnsvarstagandeFöretaget
Kunden är ett teknikbolag som utvecklar lösningar för industriell kommunikation och automation. Företaget arbetar med att skapa system som gör det möjligt för maskiner, fabriker och infrastruktur att kopplas ihop och styras på ett säkert och effektivt sätt. Deras teknik används bland annat inom områden som transport, energi och tillverkningsindustri, där det är viktigt med stabil och pålitlig dataöverföring och kontroll.
Bolaget består av olika verksamheter som fokuserar på både hårdvara och mjukvara, där vissa delar utvecklar industriella kommunikationsnätverk medan andra arbetar med styrsystem och operatörspaneler. Tillsammans bidrar de till att göra komplexa industriella processer mer sammankopplade och lättare att övervaka och styra.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9W9F4B". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
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211 25 MALMÖ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9954139