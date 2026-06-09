Lärarvikariat till anpassad grundskola Grimstaskolan i Upplands Väsby
Upplands Väsby kommun / Grundskollärarjobb / Upplands Väsby Visa alla grundskollärarjobb i Upplands Väsby
2026-06-09
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Vi på Grimstaskolan söker nu en nyfiken och engagerad lärare som kan ingå i vår skolas väg framåt mot våra högt satta mål. Är du dessutom en trygg person som värdesätter goda relationer? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett arbete i en skola som kännetecknas av att vi ställer höga krav på såväl våra elever som vår personal, samt stöttar och utmanar varandra för att nå ännu längre. Hos oss får du arbeta i trevliga lokaler i naturnära miljö.Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Grimstaskolan är en skola med årskurser 6-9, som består av 17 klasser varav en klass tillhör den anpassade grundskolan (AG). Totalt har skolan cirka 470 elever varav cirka 18 elever går på AG. Varje årskurs bildar ett arbetslag och samarbetar kring elevernas utveckling och behov. Den anpassade grundskolan har ett eget arbetslag där man jobbar med de elever som är inskrivna där. Vi är en skola belägen i östra Upplands Väsby med god tillgång till natur, fritidsaktiviteter och aktiva föreningar.Om tjänsten
Som lärare mot IF kommer du jobba i vår klass som läser efter den anpassade grundskolans läroplan. Du jobbar i mycket nära samarbete med andra kollegor på den anpassade grundskolan där ni planerar och genomför undervisningen i mindre grupper med hög personaltäthet.
Arbetsuppgifterna kommer att variera mycket men huvuduppgifterna är att planera och bedriva undervisning mot eleverna på AG. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället.
Andra viktiga uppgifter är att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål och att bidra till gruppens utveckling i det större sammanhanget. Det finns stora möjligheter för dig att använda dina kunskaper och erfarenheter för att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla verksamhetens arbetsformer. Tjänsten är ett vikariat på 100 procent under höstterminen.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som:
Är utbildad speciallärare med inriktning IF.
Tidigare har arbetat inom skola och/eller har erfarenhet av elever med särskilda behov (AG).
Har erfarenhet av elever med psykosocial problematik och diagnoser inom IF.
Har en fast förankring i skolans styrdokument.
Som person är du samarbetsorienterad, vilket för oss innebär att du har lätt för att arbeta tillsammans med andra för att nå de gemensamma målen. Vi fäster stor vikt vid din förmåga att samarbeta med övriga kollegor, vårdnadshavare och skolledning. Du har empatisk förmåga att kunna förstå elevernas behov och möta dem där de befinner sig, samt att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare. Du brinner för att få varje elev att lyckas och du använder en bred pedagogisk och didaktisk kompetens.
Vi ser att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ utifrån gemensamma beslut samt har en hög ansvarsnivå. Du arbetar även lugnt och systematiskt med ett lågaffektivt bemötande samt ett positivt och inkluderande förhållningssätt mot elever, kollegor och vårdnadshavare.
För att lyckas i rollen har du förmågan att hitta lösningar på uppkomna problem utan att missa de långsiktiga målen. Vidare behöver du vara strukturerad genom att du organiserar ditt arbete väl och ser till att slutföra det som påbörjats.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: Kommunens arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: Kommunen som arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby Kommun
(org.nr 212000-0019), https://www.upplandsvasby.se/ledigajobb
Vårvägen 1 (visa karta
)
194 64 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Karolina Windefalk karolina.windefalk@upplandsvasby.se 0850132422 Jobbnummer
9954146