Pysslingen Förskolor - Hedvigslund söker vikarierande kock
Academedia Support AB / Kockjobb / Nacka Visa alla kockjobb i Nacka
2026-06-09
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Är du en utbildad kock som brinner för att servera god, näringsriktig, inspirerande och hälsofrämjande maträtter till dina gäster? Gillar du dessutom tanken på att erbjuda just detta till de viktigaste gästerna som man kan ha? Då är det här tjänsten för dig!
Välkommen att söka detta vikariat som sträcker sig under minst två månader med start slutet av augusti 2026.Hedvigslunds förskola ligger på Anemonvägen mitt i bostadsområdet Hedvigslund. Vi är en förskola som sätter barns bästa i fokus och erbjuder pedagogiska miljöer som låter barnen mötas, utforska, leka och inspireras. På Hedvigslund arbetar engagerade pedagoger som uppmuntrar och ser till varje barns förmåga, lust och vilja att lära och utvecklas.I vårt kök finns stora möjligheter att utveckla barnens smakuniversum och erbjuda dem en god start i livet samt en sund relation till mat, hälsa och hållbarhet. Mat är så mycket mer än bara näring! Du kommer erbjudas en tydlig introduktion från vår centrala måltidsgrupp som också stöttar dig med menyförslag, valet av råvara och inköpsfrågor när och om du behöver det.Om tjänsten Förskolan har idag 82 barn, 15 pedagoger och är åldersindelad i 5 grupper där maten serveras på avdelningarna. Förskolan erbjuder frukost, lunch och mellanmål dagligen samt specialkost till de barn som behöver. Förskolan har en stolt tradition av att laga mat från grunden med fokus på smak råvara och upplevelse. Förskolan jobbar med att utveckla den pedagogiska måltiden tillsammans med kök och pedagoger.Vi söker dig som: Har dokumenterad erfarenhet från kockrollen, gärna från förskola/skola och/eller restaurangvärlden. Ser kost och näring som ett intresse både privat och i din yrkesroll. Du ser barnen och deras vårdnadshavare som dina gäster och möter dem med glädje, acceptans och vänlighet.Övrig informationDenna tjänst är ett vikariat med start 26 augusti på 90%. Vikariatet sträcker sig inledningsvis två månader framåt med en eventuell förlängning. Vi kommer att påbörja urvalsprocessen relativt omgående så skicka gärna in din ansökan redan idag. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag som är den 9 juli. En del av rekryteringsprocessen kommer att ske med hjälp av digitala verktyg. Har du frågor angående tjänsten så är du välkommen att kontakta biträdande rektor Nina Strömberg på 072-213 8558 eller nina.stromberg2@pysslingen.se
Beställ gärna redan idag utdrag ur belastningsregistret då det vanligtvis tar två veckor att få det hemskickat.Är du den vi söker?Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi har kommit vidare i rekryteringsprocessen.Välkommen med din ansökan!Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.Pysslingen Förskolor är den del av AcadeMedia-koncernen som är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre.Läs gärna mer på www.pysslingen.se
eller www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
Box 213 (visa karta
)
101 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Pysslingen Förskolor Kontakt
Rekryterare
Nina Strömberg nina.stromberg2@pysslingen.se Jobbnummer
9954153