HR-partner
2025-09-19
Vill du vara med och utveckla Piteå kommuns arbetsgivarpolitik och samtidigt bidra till att skapa samhällsnytta? Vi söker en erfaren och engagerad HR-partner till HR-avdelningen.
HR-avdelningen ansvarar för stöd och styrning inom det breda arbetsgivarpolitiska området som exempel arbetsrätt, lönebildning- och villkorsfrågor, arbetsmiljö samt ledarskap- och medarbetarskap. Vi arbetar för att kommunen är en attraktiv arbetsplats med ett starkt arbetsgivarvarumärke och väl fungerande verksamheter. Avdelningen är en del av kommunledningsförvaltningen, vi är 16 personer med olika kompetenser som tillsammans ger ett samordnad och professionellt stöd till chefer och ledning i hela organisationen.Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Som HR-partner arbetar du både strategiskt och operativt inom HR området. Du ger dagligt stöd till chefer i frågor som berör kompetensförsörjning, rekrytering, arbetsmiljö, rehabilitering, lönebildning och arbetsrätt. Med din expertis och ditt konsultativa arbetssätt bidrar du till att utveckla verksamheten och skapa de bästa förutsättningarna för cheferna. Utöver ditt dagliga stöd till chefer kommer du också att medverka i utveckling av de olika processerna inom HR området, du implementerar och följer upp kommunens HR-strategier och policys. Du är en viktig länk mellan chefer och fackliga organisationer för att säkerställa en god samverkan.
Vem är du?
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom HR, alternativt annan utbildning kombinerat med erfarenhet vi bedömer likvärdigt. Du har erfarenhet av kvalificerat och självständigt HR-arbete i en bred HR-roll. Har du arbetat i en större organisation är detta meriterande liksom erfarenhet från arbete i offentlig verksamhet.
För att lyckas i rollen behöver du ha en god kommunikativ förmåga, vara relationsskapande, självständig och öppen för förändringar. Du har erfarenhet från samverkan med flera intressenter samt förmåga att hantera komplexa frågor. Ditt strukturerade och noggranna arbetssätt hjälper dig att hantera flera uppgifter samtidigt, utan att tappa helhetsperspektivet. Med din flexibilitet och ditt driv bidrar du till en engagerad och utvecklingsinriktad HR-avdelning.
Varför ska du välja oss?
Piteå ligger mitt i landets mest expansiva region. Här hittar du hög livskvalitet, skola av toppkvalitet, en trevlig stadskärna, levande landsbygd och flera återkommande evenemang som ger staden liv. Som medarbetare hos oss blir du en av 4000 medarbetare som alla bidrar till att Piteå är Sveriges bästa plats att bo på. Vi erbjuder dig en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Du får tillgång till vår Medarbetarportal där du enkelt kan se dina förmåner.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-12
I denna rekrytering behöver vi endast din cv, inte ditt personliga brev.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10
Kommunledningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål.
