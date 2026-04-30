HR-koordinator
2026-04-30
Vill du arbeta med HR administration i ett företag där ditt arbete gör verklig skillnad? På Coromatic bidrar vi till att samhällets mest kritiska funktioner fungerar, och nu söker vi en HR-koordinator som vill bli en del av vårt HR-team och växa tillsammans med oss.
Som HR-koordinator hos oss är du med och skapar ett säkrare och mer hållbart samhälle.I rollen som HR-koordinator är du en central del av vårt HR-team och spelar en viktig roll i det dagliga stödet till verksamheten inom HR-administration, lönehantering samt Learning & Development. Rollen är en delad funktion där du arbetar 50 % inom Learning & Development och 50 % med lön.
Arbetet är varierat och präglas av ett tydligt administrativt och koordinerande ansvar, där du samarbetar nära HR-kollegor, chefer och medarbetare i hela organisationen. Du hanterar löpande HR- och lönerelaterade ärenden samt uppgifter inom Learning & Development och bidrar aktivt till att våra processer är effektiva, kvalitetssäkrade och välstrukturerade.
Vem är du?
Vi söker dig som är i början av din karriär inom HR och som trivs i en administrativ och stödjande roll. Du har en avslutad utbildning inom HR, lön eller personaladministration samt cirka 1-2 års erfarenhet av HR-arbete. Du är strukturerad, noggrann och serviceinriktad, med god förmåga att samarbeta och bygga relationer.
Du har en grundläggande förståelse för löneprocesser, personaladministration och kollektivavtal, och uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska. Du tar ansvar för ditt arbete och uppskattar att arbeta i en organisation där kvalitet, tillit och samarbete är viktigt.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av lönesystemet AGDA
Erfarenhet av HR-systemet Sympa
Erfarenhet av Excel
Vi erbjuder dig
Hos Coromatic erbjuds du en utvecklande roll i ett expansivt företag med samhällsviktig verksamhet. Du blir en del av ett engagerat HR-team där samarbete och kunskapsdelning är en naturlig del av vardagen. I rollen får du arbeta brett inom HR, med särskilt fokus på lön och Learning & Development, och bygga en stabil grund för din fortsatta karriär.
Låter vi som rätt match för dig? Välkommen med din ansökan senast den 18 maj.Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Kontakta ansvarig Talent Acquisition Specialist, Anna Beltrami anna.beltrami@coromatic.se
.
Bli en del av Coromatic och bidra till ett motståndskraftigt och hållbart samhälle
Coromatic säkerställer kontinuerlig kraftförsörjning och datakommunikation 24/7 genom att utveckla, serva och driva robusta fysiska infrastrukturlösningar för datacenter och reservkraft med hållbarhet och säkerhet som kärnan i vår leverans.
Sedan starten 1992, och som en del av E.ON-koncernen från 2019, har vi byggt ett starkt förtroende i marknaden. Vi säkrar driften av verksamhetskritisk infrastruktur för organisationer som håller samhället i gång och vi samarbetar med över hälften av Nordens största företag.
Bli en del av vårt team med över 800 kollegor på 21 regionala kontor och servicecenter i Norden - och var med på vår resa för att säkra ett motståndskraftigt och hållbart samhälle.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coromatic AB
(org.nr 556578-6414)
Flygplatsinfarten 2 (visa karta
)
168 67 BROMMA Kontakt
Anna Beltrami anna.beltrami@coromatic.se
