HR-konsult vikariat
Länsstyrelsen i Hallands län, Enheten för verksamhetsstöd / Administratörsjobb / Halmstad Visa alla administratörsjobb i Halmstad
2026-02-27
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Hallands län, Enheten för verksamhetsstöd i Halmstad
Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och samordnar det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som bland annat avser miljö- och naturvård, landsbygd, samhällsplanering, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration och kulturmiljö. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. I vårt arbete värnar vi om rättssäkerhet, öppenhet, likabehandling och god service. Länsstyrelsen i Hallands län har sitt kontor i centrala Halmstad och vi är idag ca. 230 anställda. För mer information se vår webbplats, www.lansstyrelsen.se/halland.
Tjänsten som HR-konsult är placerad på HR-funktionen som är organisatoriskt placerad vid enheten för verksamhetsstöd.
Enheten för verksamhetsstöd ansvarar för verksamhetsområdena personal, reception, intern service och säkerhet, diarie och arkiv samt ekonomi och upphandling. Du kommer att ingå i ett gott team tillsammans med två andra HR-partners och en HR-chef, där samarbete och prestigelöshet är en viktig del i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Som HR-konsult kommer du främst att arbeta med följande:
- Stödja chefer i hela rekryteringsprocessen
- Personaladministration, vilket innefattar bland annat administration av lönepåverkande händelser, diarieföring, rättning av tidrapportering, skriva olika typ av avtal och beslut
- Hantera vårt postfack och se till att blanketter, avtal etc. skickas vidare och arkiveras på rätt plats
- Stödja i processen kring samverkan vilket innebär kontakter med fackliga och skriva protokoll i vår samverkansgrupp.
Du kan även få komma att arbeta med andra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom HR-funktionen. Därutöver kan du komma att ingå i Länsstyrelsens krigs- och krisledningsorganisation. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- har examen från universitets- eller högskoleutbildning inom personalvetenskap och/eller arbetsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
- är en van användare av Office-paketet
Det är meriterande om du har:
- aktuell erfarenhet av personaladministrativt arbete
- aktuell erfarenhet av att arbeta med hela rekryteringsprocessen
Som person:
- har du god samarbetsförmåga och är lösningsfokuserad
- är du självgående och kan planera och prioritera dina arbetsuppgifter
- är du prestigelös och flexibel
- har du hög integritet och hanterar information på ett säkert och professionellt sättÖvrig information
Vi kan erbjuda:
- En spännande arbetsplats med bred kompetens
- En möjlighet att bidra till viktiga samhällsuppdrag
- Möjlighet till distansarbete om verksamheten tillåter
- Friskvård med friskvårdstimme
Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet.
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande. Ansökan till tjänsten görs via vårt rekryteringssystem.
Vi har aktivt valt media för annonsering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning till och med 2027-08-30. Inriktning är tillträde maj-juni 2026.
Tjänsten kan komma att bli placerad i säkerhetsklass och i det fall genomför vi en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen innan tjänsten tillträdes. Tjänsten kan komma att ingå i Länsstyrelsens krislednings- och krigsorganisation.
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-1586-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Hallands län
(org.nr 202100-2353) Arbetsplats
Länsstyrelsen i Hallands län, Enheten för verksamhetsstöd Kontakt
Josefin Wittzell, HR-chef 010-2243000 Jobbnummer
9767363