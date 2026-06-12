Hr-konsult till statlig myndighet
Adecco Sweden Aktiebolag / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Vi söker en HR-konsult till en statlig myndighet för att stötta sekretariatscheferna på Juridiska sekretariatet, IT och digitalisering, Ekonomi & administrativt stöd, inklusive Registratur och arkiv. Som HR-konsult kan det även bli aktuellt att ge stöd till övriga chefer vid behov.
I denna tjänst kan nedan arbetsuppgifter förekomma:
• Ge stöd till chefer i rekrytering, personalärenden, arbetsmiljöfrågor/rehabilitering, arbetsrätt etc.
• Delta i förhandlingar
• Viss personaladministration (t ex vid rekrytering, diarieföring)
• Samarbete med övriga kollegor på HR i diverse HR-frågor.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid, med start startdatum 2026-09-07 och beräknas pågå till och med 2027-02-12. Arbetet utförs huvudsakligen på myndighetens kontor i centrala Sundbyberg.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning, personalvetarprogrammet eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års erfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års erfarenhet som HR-generalist eller liknande.
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper om HR-system (exempelvis Heroma, Primula m.fl.)
• Kunskaper om rekryteringsverktyg (exempelvis ReachMee m.fl.)
• God kännedom om lagar och förordningar inom HR-området
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
• Goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande
• Kunskaper om rekryteringsverktyget Visma Recruit
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan vi i denna process använda oss av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-06-17
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
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171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Anki Arnquist Anki.Arnquist@adecco.se Jobbnummer
9962374