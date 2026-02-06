HR-konsult
2026-02-06
Vi söker en trygg och erfaren HR-konsult för ett spännande uppdrag inom den offentlig sektor. Uppdraget är på heltid och sträcker sig över 10 månader. Är du mellan uppdrag eller ute efter en ny spännande möjlighet? Tveka inte, sök redan idag!
Om uppdraget
I rollen arbetar du nära chefer och verksamhet och bidrar med både operativt och rådgivande HR-stöd. Uppdraget passar dig som trivs i en bred HR-roll, är van vid att arbeta självständigt och har god förståelse för regelstyrda organisationer.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Löpande personaladministration och anställningsärenden
Tolkning och tillämpning av lagar, regler och rutiner inom HR och arbetsmiljö
Hantering av rehabiliteringsärenden
Självständigt genomföra hela rekryteringsprocesser
Stöd i kompetensförsörjningsfrågor
Rådgivning och chefsstöd inför exempelvis utvecklings- och lönesamtal
Medverkan vid utveckling, omplacering och avveckling av personal
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning, exempelvis personalvetarprogrammet
Minst 3 års erfarenhet av liknande HR-arbete och rekrytering inom statlig verksamhet
Erfarenhet av arbete enligt Lag om offentlig anställning (LOA)
God kunskap om arbetsrätt och övriga lagar inom HR-området
Erfarenhet av HR-system (exempelvis Heroma, Primula eller likvärdigt)
Erfarenhet av rekryteringsverktyg, exempelvis ReachMee
Kunskap om och erfarenhet av arbetspsykologiska tester
Mycket god svenska i tal och skrift samt god engelskaPubliceringsdatum2026-02-06Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som arbetar självständigt, är strukturerad och har god samarbetsförmåga. Du är trygg i din HR-roll, har ett professionellt förhållningssätt och trivs med att ge kvalificerat stöd i en organisation med komplexa regelverk.Övrig information
Arbetstid: Kontorstid måndag-fredag
Placering Göteborg
Uppdraget är ett konsultuppdrag på 10 månader, där du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup och arbetar som konsult ute hos kund.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Kort efter att du har skickat in din ansökan får du ett sms och mejl från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk där du besvarar några urvalsfrågor. Därefter kommer vi matchar din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Vid intervju kan ett arbetsrelaterat case förekomma.
Sökande ansvarar för att ansökan är komplett. Ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083) Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Rebecka Svensson rebecka.svensson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9729162