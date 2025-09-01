HR-konsult
Eksjö Kommun / Administratörsjobb / Eksjö Visa alla administratörsjobb i Eksjö
2025-09-01
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eksjö Kommun i Eksjö
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Vi på HR-avdelningen på Eksjö kommun sitter centralt placerade i stan och delar våningsplan med kollegor inom ekonomi- och upphandling. Inom HR-avdelningen finns förutom HR även lön- och systemförvaltare och organisatoriskt tillhör bemanningsenheten HR-avdelningen. Vi på avdelningen jobbar för kommunens bästa utifrån de ramar, lagar och styrdokument vi har att förhålla oss till. Vi är också modiga och vågar utmana våra egna arbetssätt för att skapa inre effektivitet och för att få våra chefer att lyckas i den välfärdsutmaning vi har framför oss. Tillsammans inom Eksjö kommun tar vi hela tiden steg framåt.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill ta en central och rådgivande roll som HR-konsult med inriktning mot verksamheter inom funktionshinderomsorg, äldreomsorg och måltid. Här får du chansen att arbeta nära verksamhetens chefer och göra skillnad i viktiga samhällsfunktioner.
Som HR-konsult arbetar du med att leverera stödtjänster inom HR. Du blir ett stöd för chefer på olika nivåer, med uppdraget att ge rätt förutsättningar och kunskap för kvalitativa HR-processer.
Du kommer inledningsvis att fokusera på det operativa arbetet inom HR för de verksamheter där du är kontaktperson samt fokusera extra kring rekrytering och vårt nya arbetsmiljösystem Opus. Med tiden kan dina fokusområden förändras och utvecklas, eller bli fler, beroende på din profil. Vi ser det som avgörande att du har förmåga att hålla ihop helheten och ser till hela verksamhetens behov, oavsett om det är internt på avdelningen eller gentemot våra verksamheter.
Ett av få HR-områden som du inte kommer att jobba med i din generalistroll är rehabilitering, där en av dina kollegor arbetar fokuserat med att skapa de bästa förutsättningarna att lyckas i dessa frågor tillsammans med andra aktörer i samhället. Ett framgångsrikt arbetssätt som vi fortsätter med.
Du bidrar till att implementera både strategiska och operativa arbetssätt och möjliggör för chefer att fatta rätt beslut inom HR-relaterade frågor. Det är mycket action och drivande funktionschefer inom områdena du ska stötta - vilket ger kul utmaningar och varierande dagar.
Du rapporterar till HR-chef och blir en viktig kugge i att hålla ihop ett kommunövergripande helhetstänk. Vi arbetar tillsammans på avdelningen och du kommer få handledning av kollegor som kan kan guida dig rätt.
Du behöver trivas med digitala lösningar, ha ett intresse av innovation och ser förbättringsarbete som både roligt och nödvändigt. Driva förbättringsprocesser i smått och stort är viktigt för oss på HR-avdelningen och för Eksjö kommun.
Vi ser fram emot att få en ny kollega och är nyfiken på vem du är som kommer dela vår passion för HR-frågor framöver. Välkommen att söka till oss där vi jobbar tight tillsammans med våra chefer och deras stora verksamhetskunskap och med lön- och systemförvaltare.Kvalifikationer
Akademisk utbildning motsvarande 180 hp inom HR. För att kunna vara behjälplig i våra verksamheter oavsett geografiskt läge behöver du ha B-körkort.
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför kontakt från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275205-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö kommun
(org.nr 212000-0589) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-chef
Malin Claesson malin.claesson1@eksjo.se 0381-42300 Jobbnummer
9485867