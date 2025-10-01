HR-konsult - vikariat
Vill du vara en del av ett engagerat HR-team där du får arbeta både strategiskt och operativt? Som HR-konsult hos oss blir du en del av ett härligt gäng där vi arbetar nära våra chefer och verksamheter för att skapa de bästa förutsättningarna för ledarskap och arbetsmiljö. Genom att tänka nytt och coacha chefer i HR-frågor är du med och utvecklar HR arbetet i Vetlanda kommun. Våra värdeord - tillsammans, mod, glädje och respekt - genomsyrar allt vi gör.
HR är en stöd- och servicefunktion för hela kommunkoncernen. I rollen som HR-konsult är du främst ett stöd till chefer inom en förvaltning eller ett bolag, där du både arbetar strategiskt och operativt. Du har en bred roll som generalist inom HR-området men får också möjlighet att fördjupa dig inom egna specialistområden. Variation och bredd gör att arbetet alltid blir utvecklande och spännande.
Dina arbetsuppgifter är bland annat att:
• ha en konsultativ roll mot chefer och medarbetare
• följa utvecklingen inom HR-området genom omvärldsbevakning
• skapa förutsättningar för ett gott ledarskap genom strategiskt utvecklingsarbete
Vi söker dig som är tillmötesgående, duktig på att bygga relationer och som ser möjligheter där andra ser hinder. Du uppskattar innovativa arbetssätt, digitala lösningar och förändringsarbete.
Tjänsten är ett vikariat på cirka ett år.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Kvalifikationer
• Du har högskoleutbildning inom HR, eller motsvarande erfarenhet inom HR-området.
• Vi lägger vikt vid personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
