HR-generalist till kund i Gävle
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2026-03-30
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Söderhamn
, Falun
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av brett operativt HR-arbete med vana att stödja chefer i personalfrågor inom de senaste fem åren? Sök då denna tjänst, redan idag!
Om uppdraget
Vår kund i Gävle som är en myndighet är i behov av en HR-generalist HR-avdelningen är lokaliserad vid huvudkontoret i Gävle och avdelningen består av två enheter. I avdelningens ansvarsområde ingår bland annat rekrytering, kompetensutveckling, avveckling, verksamhetsövergång, arbetsmiljö,rehabilitering, jämställdhet och likabehandling och flera andra HR-relaterade frågor. HR har stort fokus på utveckling av både nya och befintliga HR-processer och verktyg. Detta är ett konsultuppdrag via oss på Bemannia start på uppdraget så snart som möjligt fram till årsskiftet 2026-2027 med en möjlighet till förlängning i upp till 6 månader. Man arbetar heltid med placering i Gävle med möjlighet till distansarbete efter överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som HR-generalist kommer du att arbeta med att ge operativt stöd till chefer i frågor som rör anställningsvillkor, personaladministration och HR-processer. Vidare kommer du stödja chefer i tillämpningen av gällande regelverk, exempelvis arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal.
Exempel på andra arbetsuppgifter:
Deltagande i intervjuer sker vid behov och i överenskommelse med chef. Arbetet
sker för närvarande i rekryteringsverktyget ReachMee.
Stödja chefer i rekrytering genom att utforma och publicera platsannonser, planera rekryteringsprocessen, göra urval samt ta fram anpassade intervju- och referensguider.
Akademisk examen inom personalvetenskap, arbetsrätt, beteendevetenskap eller annan relevant högskoleutbildning som bedöms som likvärdig. Alternativt motsvarande erfarenhet inom HR-området.
Erfarenhet av brett operativt HR-arbete med vana att stödja chefer i personalfrågor inom de senaste fem åren
Arbetat minst ett av de senaste fem åren som rekryteringsstöd till chefer
Erfarenhet av att genomföra alla delar av en rekryteringsprocess
Kunna påbörja uppdraget med start snarast efter tecknande av kontrakt
För att lyckas i uppdraget ser vi att du som person har en god samarbetsförmåga då du arbetar nära såväl chefer som kollegor. Att du självständigt tar ansvar för dina arbetsuppgifter,att agera aktivt för att hjälpa andra, du skapar struktur för ditt arbete samt att du kommunicera väl på svenska i tal och skrift.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 13 april
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna.Perjons@Bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7480097-1919253". Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Gävle Centralstation (visa karta
)
803 11 GÄVLE Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9825949