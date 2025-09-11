HR-generalist inom lönehantering Stockholm
2025-09-11
Är du tillgänglig för uppdrag i oktober, har tidigare erfarenhet inom löneområdet och är van att arbeta i system? Då söker vi dig!
Om uppdraget
Vi söker nu en personal- och lönehandläggare till ett spännande konsultuppdrag hos en större offentlig aktör. Rollen innebär att du blir organisationens generalist inom löneområdet och säkerställer att arbetsgivarens åtaganden uppfylls.
Inför start krävs en godkänd UC kontroll.
Uppdragsperiod: 1 okt 2025 - 31 jan 2026, möjlighet till förlängning Omfattning: Heltid Placering: Sundbyberg Uppdragstyp: Konsultuppdrag via oss
Dina arbetsuppgifter
Som personal- och lönehandläggare får du en bred och viktig roll med många kontaktytor, både internt och externt. Du blir en nyckelperson för lönehantering, systemstöd och utveckling av processer.
I rollen ingår bland annat att:
Arbeta med hela löneprocessen och personaladministration
Säkerställa att lön och HR-processer hanteras korrekt enligt gällande avtal
Ta fram statistik, rapporter och genomföra utredningar samt kontroller
Utreda och åtgärda felaktigheter i lönesystemet Heroma, samt bidra till dess vidareutveckling
Vara stöd till chefer genom utbildning och handledning i Heroma
Uppdatera intranätet med relevant information samt utveckla lathundar och manualer inom lön/HR
Högskoleutbildning inom HR/personalområdet eller likvärdig utbildning
Utbildning inom lön
Minst tre års aktuell erfarenhet av lönearbete (de senaste fem åren), gärna i Heroma eller annat större lönesystem
Erfarenhet från arbete i, eller nära, en HR-avdelning i en större organisation (>500 medarbetare)
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Initiativtagande, engagerad och ansvarstagande
Samarbetsvillig och bidrar till verksamhetens utveckling
Respektfull och kommunikativ, med en pedagogisk förmåga i mötet med chefer och medarbetare
Analytisk och lösningsorienterad, med förmåga att se samband och arbeta resultatinriktat
Stabil och förtroendeingivande, även i pressade situationer
Meriterande
Djup erfarenhet av systemet Heroma
Erfarenhet från offentlig verksamhet
Dokumenterad vana av att ta fram utbildningsmaterial och hålla utbildningar inom lön/HR
Erfarenhet av processutveckling inom personaladministration
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 17 september
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Alicia Belila, alicia.belila@bemannia.se
