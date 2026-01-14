HR-Generalist
2026-01-14
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.
Om kundföretaget
Esperssons Åkeri är ett väletablerat transportföretag med lång erfarenhet och stark lokal förankring. De är idag cirka 120 medarbetare och erbjuder effektiva och hållbara transportlösningar med hög kvalitet och service. Företaget präglas av en familjär kultur, prestigelös samarbetsanda och högt tempo där alla hjälps åt för att nå gemensamma mål. Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten, påverka och utvecklas i takt med företagets spännande tillväxtresa.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Som HR- Generalist hos Esperssons Åkeri blir du ett operativt och strategiskt stöd till chefer och ledning. Du ansvarar för hela HR-området för två bolag (Esperssons Åker samt ÖMT Åkeri). Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Rekrytering av kollektivanställda (annonsering, urval, intervjuer, referenser)
Bemanning, schemaplanering och sjukfrånvaro
Personaladministration (avtal, intyg, dokumentation)
Onboarding och introduktion
Stöd till chefer i arbetsrättsliga frågor och personalärenden
Bidra till utveckling av HR-processer och kulturarbete
Vara behjälplig i den dagliga verksamheten Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av brett HR-arbete
Grundläggande kunskap i arbetsrätt
Erfarenhet av operativt HR-arbete (rekrytering, bemanning, schemaläggning)
Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
God Excel-vana
Meriterande
HR-/PA-utbildning
Vana vid kollektivavtal och arbetsmiljöarbete
Körkort B och tillgång till bil
Kunskap i TransPA Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Staffanstorp
Arbetstider: 08-17
Omfattning: HeltidProfil
Vi söker dig som är en prestigelös och handlingskraftig person som trivs med att ta ansvar och skapa struktur även när tempot är högt. Du är trygg i din roll och har förmågan att bygga förtroende genom att vara tydlig, lyhörd och kommunikativ.
Vi ser att du är lösningsorienterad och strukturerad, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt när det behövs. Din höga integritet och ditt goda omdöme gör att du blir en naturlig partner för både chefer och medarbetare.
Du trivs nära verksamheten, i en operativ miljö där du får vara delaktig och bidra till utveckling.Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att vi ej tar emot ansökningar via epost eller telefon. Detta för att samtliga ansökningar ska behandlas lika.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
