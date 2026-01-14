HR-Generalist

Scania Bemanning AB / Administratörsjobb / Staffanstorp
2026-01-14


Visa alla administratörsjobb i Staffanstorp, Lund, Burlöv, Lomma, Malmö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Scania Bemanning AB i Staffanstorp, Lund, Burlöv, Lomma, Malmö eller i hela Sverige

Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.

Om kundföretaget
Esperssons Åkeri är ett väletablerat transportföretag med lång erfarenhet och stark lokal förankring. De är idag cirka 120 medarbetare och erbjuder effektiva och hållbara transportlösningar med hög kvalitet och service. Företaget präglas av en familjär kultur, prestigelös samarbetsanda och högt tempo där alla hjälps åt för att nå gemensamma mål. Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten, påverka och utvecklas i takt med företagets spännande tillväxtresa.

Publiceringsdatum
2026-01-14

Dina arbetsuppgifter
Som HR- Generalist hos Esperssons Åkeri blir du ett operativt och strategiskt stöd till chefer och ledning. Du ansvarar för hela HR-området för två bolag (Esperssons Åker samt ÖMT Åkeri). Dina arbetsuppgifter inkluderar:

Rekrytering av kollektivanställda (annonsering, urval, intervjuer, referenser)

Bemanning, schemaplanering och sjukfrånvaro

Personaladministration (avtal, intyg, dokumentation)

Onboarding och introduktion

Stöd till chefer i arbetsrättsliga frågor och personalärenden

Bidra till utveckling av HR-processer och kulturarbete

Vara behjälplig i den dagliga verksamheten

Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av brett HR-arbete

Grundläggande kunskap i arbetsrätt

Erfarenhet av operativt HR-arbete (rekrytering, bemanning, schemaläggning)

Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift

God Excel-vana

Meriterande

HR-/PA-utbildning

Vana vid kollektivavtal och arbetsmiljöarbete

Körkort B och tillgång till bil

Kunskap i TransPA

Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Staffanstorp
Arbetstider: 08-17
Omfattning: Heltid

Profil
Vi söker dig som är en prestigelös och handlingskraftig person som trivs med att ta ansvar och skapa struktur även när tempot är högt. Du är trygg i din roll och har förmågan att bygga förtroende genom att vara tydlig, lyhörd och kommunikativ.
Vi ser att du är lösningsorienterad och strukturerad, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt när det behövs. Din höga integritet och ditt goda omdöme gör att du blir en naturlig partner för både chefer och medarbetare.
Du trivs nära verksamheten, i en operativ miljö där du får vara delaktig och bidra till utveckling.

Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!

Observera att vi ej tar emot ansökningar via epost eller telefon. Detta för att samtliga ansökningar ska behandlas lika.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7041379-1788881".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Scania Bemanning AB (org.nr 559375-0358), https://scaniabemanning.teamtailor.com
Centrumkyrkan (visa karta)
245 32  STAFFANSTORP

Arbetsplats
Scania Bemanning x reQruitify

Jobbnummer
9683849

Prenumerera på jobb från Scania Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Scania Bemanning AB: