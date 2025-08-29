Hr-Generalist
2025-08-29
Vi söker för kunds räkning en HR-Generalist till ett tekniknära bolag i Göteborg
Vår kund är ett bolag som värdesätter öppenhet, samarbete och kompetensutveckling. Här får du chansen att växa i en innovativ organisation där människor står i centrum. Du blir en del av ett framåtlutat HR-team med placering på huvudkontoret i Göteborg och arbetar nära både den svenska verksamheten och det globala HR-nätverket.
Om rollen som HR-GeneralistSom HR-Generalist kommer du framförallt att hantera nationella HR-frågor. Du har i första hand ett operativt fokus men ges även möjlighet att arbeta strategiskt med att utveckla och förbättra HR-processer. Rollen kräver att du är självgående, strukturerad och proaktiv. Konsultrollen passar dig som trivs i en internationell och föränderlig miljö.
Ansvarsområden och arbetsuppgifterDu kommer att ansvara för hela medarbetarresan (Employee Lifecycle Management) för medarbetare vid huvudkontoret i Sverige. Dina arbetsuppgifter är framförallt:
• Rekrytering, onboarding och offboarding.
• Kompetensutveckling och utbildning.
• Rehabiliteringsprocesser och arbetsmiljöfrågor.
• Stöd till chefer i generella HR-frågor.
• Säkerställa att interna riktlinjer, policys och rutiner följs.
• Deltagande i och implementering av HR-projekt och system.
• Samverkan med fackliga representanter vid behov.
• Hantering av HR-administration samt rapportering av personaldata och nyckeltal.
Din profil - erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som är affärsnära, relationsskapande och trivs med att arbeta brett inom HR. Du har en god förmåga att arbeta självständigt och uppskattar ett högt tempo.
Vi ser gärna att du har:
• Några års erfarenhet av brett HR-arbete i en liknande roll.
• Kunskap inom svensk arbetsrätt och erfarenhet av rehabiliteringsärenden.
• Erfarenhet av rekrytering och onboarding.
• Eftergymnasial utbildning inom personalvetenskap, HR eller likvärdigt.
• Vana att kommunicera med både anställda och chefer.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
• Erfarenhet av arbete i en internationell miljö ses som meriterande.
• Kunskap inom fackliga relationer och kompetensutveckling är också ett plus.
Om arbetsplatsen och teamet
Hos vår kund får du en central roll i ett mindre HR-team där det råder god sammanhållning, högt engagemang och ett starkt fokus på samarbete och förbättring. Kulturen präglas av prestigelöshet, öppenhet och en vilja att utvecklas tillsammans. Du ges stort eget ansvar men har alltid ett team att luta dig mot.
Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsat konsultuppdrag på 3-6 månader med möjlighet till förlängning.
Start: Efter överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Omfattning: Heltid.
Placering: Moderna lokaler i Gamlestaden, Göteborg.
Som konsult hos A-hub värdesätter vi din kompetens och din fortsatta utvecklingsresa. Du erbjuds en trygg anställning med stöd och vägledning längs vägen. Vi är ett auktoriserat rekryterings- och konsultbolag med medlemskap i Almega. Det innebär att du omfattas av kollektivavtalets villkor vad gäller lön, pension, semester och försäkringar.
Rekryteringsprocessen hanteras av A-hub. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta maja@a-hub.se
.
Välkommen med din ansökan till en verksamhet där HR är affärskritiskt och medarbetarna står i fokus.
